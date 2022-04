MotoGP | Marquez, partenza shock: "Moto impazzita dopo un allarme"

Il sei volte campione del mondo MotoGP Marc Marquez era al rientro dopo la sua assenza in Argentina e, nonostante il nono posto sulla griglia di partenza, era indicato come uno dei favoriti per la vittoria finale nella "sua" Austin.

Ma un problema tecnico ha compromesso la partenza del pilota della Honda, che così si è ritrovato a dover rimontare dal fondo del gruppo.

"Abbiamo avuto un problema tecnico, ma Honda sta indagando su cosa sia successo", ha detto Marquez ad Austin domenica, "lo sanno più o meno, ma stanno indagando".

"Da quando sono arrivato sulla griglia, ho visto alcuni allarmi sulla moto e ho provato a partire, per non perdere troppo tempo, ma la moto era impazzita. Persino io ho controllato se avessi attivato il pit limiter. Ma non l'ho fatto".

"Questo allarme è rimasto acceso per tutta la gara, ma, per nostra fortuna, alla prima curva, quando ho disattivato l'holeshot, la moto è tornata a funzionare più o meno normalmente, anche se non in maniera perfetta, perché c'era ancora qualcosa che non andava".

Lo spagnolo ha aggiunto che il suo Gran Premio è diventato "una gara sprint" da quel punto in poi, ma il suo fisico gli ha impedito di fare di più del sesto posto.

"Ho dato tutto, e quando mancavano cinque o sei giri rimasti il mio fisico ha detto: 'Ok, questo è tutto'. Poi ho solo cercato di finire la gara e anche allora sono riuscito a tenere un buon ritmo", ha detto.

"Il risultato non è quello che ci aspettavamo, ma se guardiamo come siamo partiti, come è andata la prima curva e come abbiamo finito, possiamo dire che siamo usciti da questo weekend con molta fiducia".

"Il mio obiettivo era quello di ricostruire la fiducia, cercare di non avere incidenti per tutto il fine settimana, perché il medico mi ha detto che è tutto a posto, ma ho paura per la mia salute. L'incidente è recente, è avvenuto solo tre settimane fa".

"Quindi, mi sono limitato a correre nel miglior modo possibile, e questa era la cosa più importante".

Nonostante gli sia stata negata la possibilità di lottare per un'ottava vittoria al COTA, Marquez dice di essere "soddisfatto" della gara, ma ancora di più del fatto che è stato in grado di tornare in Texas dopo i suoi problemi di vista in Indonesia.

"Essere qui già questo fine settimana è stato un passo avanti, e finire la gara in sesta posizione lo è altrettanto", ha detto. "Se si controlla come abbiamo iniziato la gara, è vero che sembra che quando sei nel momento peggiore, tutto ti viene contro".

"Non abbiamo mai avuto un problema tecnico per tutti questi anni, ma questo è qualcosa che può accadere, quindi guardo avanti. Voglio ringraziare la squadra perché mi hanno aiutato molto: hanno creduto in me, mi danno la fiducia che ho bisogno e questa è la cosa più importante".