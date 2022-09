MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Aragon

Mancano ancora sei gare al termine della stagione 2022 della MotoGP, ma la tappa di Motorland Aragon rischia di essere una di quelle che possono spostare gli equilibri in maniera pesante. Si arriva al Gran Premio d'Aragon, infatti, con Pecco Bagnaia che è reduce da ben quattro vittorie consecutive e in questo lasso di tempo ha ridotto di ben 61 lunghezze il suo gap nei confronti del leader iridato Fabio Quartararo.

E' vero che il distacco rimane ancora di 30 lunghezze, quindi più di un GP di differenza, ma il tracciato spagnolo potrebbe essere un'altra ghiotta opportunità per accorciare per il ducatista, che proprio su questa pista un anno fa ha colto il suo primo successo nella classe regina.

Inoltre, "El Diablo" non ha mai avuto problemi ad ammettere che se c'è una pista che non digerisce è proprio questa. Non a caso, anche se nel 2020 la MotoGP vi ha fatto tappa per ben due volte, non è mai riuscito ad artigliare un risultato migliore del quinto posto. Sicuramente, però, dovrà fare di più quest'anno se non vuole rischiare di ritrovarsi con un Mondiale tutto da ricostruire nelle gare asiatiche.

Anche perché non bisogna dimenticare il terzo incomodo, ovvero Aleix Espargaro. E' vero che il pilota dell'Aprilia non sale sul podio dal Mugello, ma è altrettanto vero che con i suoi 33 punti di distacco non può essere considerato completamente fuori dai giochi. Poi Aragon è una delle sue piste preferite, quindi potrebbe tornare a stupire.

E occhio alle variabili esterne, perché Enea Bastianini e Maverick Vinales sembrano avere tutte le carte in regola per inserirsi nella lotta al vertice e fare da "arbitri". E magari questo fine settimana potrebbe essere di nuovo della partita anche un certo Marc Marquez, che la scorsa settimana è tornato in sella alla Honda nei test di Misano.

Di seguito, ecco tutto quello che c'è da sapere su questo fine settimana. Dagli orari, alla programmazione televisiva, a quelle dei live di Motorsport.com.

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio d'Aragon (ora italiana)

Per il weekend di Motorland Aragon il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica.

Venerdì 16 settembre



FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 17 settembre



FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 18 settembre



Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP d'Aragon



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend ad eccezione delle prove libere della MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta di qualifiche e gare di tutte le classi.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP di San Marino



Sabato 17 settembre



FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 18 settembre



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2022: scopriamo il circuito di Motorland Aragon

Il circuito di Motorland Aragon si trova alla periferia di Alcaniz. È stato costruito nel 2009, con una capienza di 129.500 spettatori, e ha ospitato il primo Gran Premio d'Aragon nel 2010. Da allora, ha sempre fatto parte del calendario della MotoGP senza interruzioni. L'evento spagnolo è stato premiato come miglior Gran Premio della stagione 2010.

Lunghezza della pista

5,1 km Distanza della gara di MotoGP

116,8 km Larghezza della pista

15 m Curve 17 (7 a derechas, 10 a izquierdas) Rettilineo più lungo

968 m MotoGP 2022: i record di Motorland Aragon Pilota Anno Récord Tempo Pecco Bagnaia 2021 Best pole 1'46"322 Franco Morbidelli 2020 Giro veloce in gara 1'48"089 Pecco Bagnaia 2020 Velocità massima 351,8 km/h