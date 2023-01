MotoGP | Ecco il circuito e la curva con più cadute del 2022

Prima che finisca l’ultimo giorno del 2022, la nostra redazione ha voluto dare uno sguardo al passato e continuare la serie di analisi degli incidenti avvenuti nel corso della stagione. Nelle puntate precedenti è stato possibile scoprire il numero totale di cadute nel corso della stagione, quali sono i piloti che hanno assaggiato la ghiaia più spesso e quali sono i costruttori più critici.

Tuttavia, dovevamo ancora esaminare i circuiti. Ci sono tracciati che, a causa del loro layout, delle loro caratteristiche, delle condizioni atmosferiche o dell'asfalto, tra gli altri fattori, terminano il fine settimana con più incidenti di altri, e abbiamo scoperto chi sono quelli in cima alla classifica.

I gran premi con più cadute in MotoGP nel 2022

La pioggia è uno dei fattori più strettamente correlati al numero di incidenti, come dimostrano i due Gran Premi più movimentati dell'anno: Portogallo e Francia. Entrambi i round europei di solito si concludono con un alto numero di incidenti, e il 2022 non è stato diverso. A Portimao si sono verificati in totale 105 cadute, di gran lunga l'evento più critico della stagione, mentre a Le Mans la cifra si è ridotta a 87.

Spicca il terzo posto di San Marino, se non altro per un fatto particolare: non è caduta una sola goccia di pioggia durante l'intero Gran Premio. Nonostante le condizioni di asciutto, si sono verificate in totale 71 cadute. La gara di MotoGP è stata un vero e proprio riflesso della situazion, con cinque cadute nei primi due giri. Tra i circuiti che hanno registrato il minor numero di incidenti ci sono Silverstone con 38, Barcellona-Catalunya con 37 e Termas de Rio Hondo con 34.

Curva 1 al Sachsenring, la più critica del calendario 2022

Il primo circuito ad attirare l'attenzione è il Sachsenring. Il Gran Premio di Germania non è stato di gran lunga il più esposto agli incidenti, ma la sua prima curva si è rivelata la più critica dell'intero calendario, con 21 cadute. Il 43,75% degli incidenti del fine settimana si è verificato in questo punto, nonostante l'assenza di pioggia. La spiegazione è semplice: il Sachsenring ha solo tre curve a destra (1, 3 e 11), quindi il lato destro degli pneumatici arriva molto freddo al primo apice.

Le Mans fa una doppia apparizione, grazie soprattutto al suo clima mutevole. Il 2022 non ha fatto eccezione, con la pioggia che ha fatto la sua comparsa e ha costretto i piloti a finire nella ghiaia. L'elenco delle curve più pericolose comprendeva due classici: Musée (curva 7) e Raccordement (curva 14). Insieme rappresentano 35 incidenti, il 40,3% del totale.

Misano, dove non ha piovuto, è terzo in classifica con la curva 4, dove sono verificati in totale 17 incidenti (il 23,9% di tutti gli incidenti del weekend). Questo punto rappresenta una delle più grandi frenate dell'intero tracciato, per entrare in una curva molto stretta. La gestione dei freni è fondamentale per evitare gli incidenti.

Al quinto posto si trova Portimao, con la sua seconda curva: Lagos. Questo è un punto in cui i piloti arrivano con i freni tirati, in appoggio, e l'avantreno è abituato a dire basta. Il layout delle prime due curve ricorda quello di Suzuka e assomiglia a una curva a doppio apice piuttosto che a due curve separate. In totale si sono verificati 15 incidenti, il 14,3% dei 105 incidenti avvenuti durante il fine settimana.

I Gran Premi con più cadute nella stagione 2022 in MotoGP Circuito Gran Premio Meteo Numero di cadute Portimao GP Portogallo Asciutto e bagnato 105 Le Mans GP Francia Asciutto e bagnato 87 Misano GP San Marino Asciutto 71 Motegi GP Giappone Asciutto e bagnato 69 Sepang GP Malesia Asciutto 66 Austin GP delle Americhe Asciutto 66 Cheste GP Valencia Asciutto 65 Phillip Island GP Australia Asciutto e bagnato 54 Motorland GP Aragón Asciutto 51 Assen GP Olanda Asciutto e bagnato 51 Jerez GP Spagna Asciutto 50 Sachsenring GP Germania Asciutto 48 Mugello GP Italia Asciutto e bagnato 44 Red Bull Ring GP Austria Asciutto e bagnato 44 Mandalika GP Indonesia Asciutto e bagnato 44 Chang GP Tailandia Asciutto e bagnato 42 Losail GP Qatar Asciutto 40 Silverstone GP Gran Bretagna Asciutto 38 Barcelona-Catalunya GP Catalunya Asciutto 37 Termas de Río Hondo GP Argentina Asciutto 34 TOTALE: - - 1.106

Le curve più critiche del calendario 2022 in MotoGP

Circuito Gran Premio Curva Numero di cadute Sachsenring GP Germania Curva 1 21 Le Mans GP Francia Curva 7 (Musée) 20 Misano GP San Marino Curva 4 17 Le Mans GP Francia Curva 14 (Raccordement) 15 Portimao GP Portogallo Curva 2 (Lagos) 15