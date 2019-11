La MotoGP arriva a Sepang con molto poco da raccontare. L'unico titolo ancora vacante resta, infatti, quello dei team, con una lotta punto su punto tra Ducati e Honda. Marc Marquez, invece, da par suo vuole provare ad allungare la propria striscia di successi per eguagliare il proprio record di 13 vittorie stagionali.

Proprio lo spagnolo un anno fa in Malesia ha conquistato la vittoria dopo un'intera gara passata a rincorrere Valentino Rossi, poi caduto nelle ultime tornate. Anche per questo quindi l'iberico è l'indiziato numero uno per il successo domenica. Occhi puntati però anche su Dovizioso che negli ultimi tre anni in due occasioni ha tagliato per primo il traguardo con la sua Ducati. L'evento verrà coperto in Svizzera da RSI, Canal+ e DAZN.

Diretta RSI

Venerdì 1 novembre

ore 6.15-6.55, Moto3, FP2 (RSI La2)

ore 7.10-7.50, Moto2, FP2 (RSI La2)

ore 8.05-8.50, MotoGP, FP2 (RSI La2)

Sabato 2 novembre

ore 5.35-5.50, Moto3, Q1 (RSI La2)

ore 6.00-6.15, Moto3, Q2 (RSI La2)

ore 6.30-6.45, Moto2, Q1 (RSI La2)

ore 6.55-7.10, Moto2, Q2 (RSI La2)

ore 7.25-7.55, MotoGP, FP4 (RSI La2)

ore 8.05-8.20, MotoGP, Q1 (RSI La2)

ore 8.30-8.45, MotoGP, Q2 (RSI La2)

Domenica 3 novembre

ore 5.00, Moto3, Gara (RSI La2)

ore 6.20, Moto2, Gara (RSI La2)

ore 8.00, MotoGP, Gara (RSI La2)

Diretta Canal+

Venerdì 1 novembre

ore 2.00-2.40, Moto3, FP1 (Canal+ Decale)

ore 2.55-3.35, Moto2, FP1 (Canal+ Decale)

ore 3.50-4.35, MotoGP, FP1 (Canal+ Decale)

ore 6.15-6.55, Moto3, FP2 (Canal+ Decale)

ore 7.10-7.50, Moto2, FP2 (Canal+ Decale)

ore 8.05-8.50, MotoGP, FP2 (Canal+ Decale)

Sabato 2 novembre

ore 2.00-2.40, Moto3, FP3 (Canal+ Decale)

ore 2.55-3.35, Moto2, FP3 (Canal+ Decale)

ore 3.50-4.35, MotoGP, FP3 (Canal+ Decale)

ore 5.35-5.50, Moto3, Q1 (Canal+ Decale)

ore 6.00-6.15, Moto3, Q2 (Canal+ Decale)

ore 6.30-6.45, Moto2, Q1 (Canal+ Decale)

ore 6.55-7.10, Moto2, Q2 (Canal+ Decale)

ore 7.25-7.55, MotoGP, FP4 (Canal+ Decale)

ore 8.05-8.20, MotoGP, Q1 (Canal+ Decale)

ore 8.30-8.45, MotoGP, Q2 (Canal+ Decale)

Domenica 3 novembre

ore 1.40-2.00, Moto3, Warm-Up (Canal+ Decale)

ore 2.10-2.30, Moto2, Warm-Up (Canal+ Decale)

ore 2.40-3.00, MotoGP, Warm-Up (Canal+ Decale)

ore 5.00, Moto3, Gara (Canal+ Decale)

ore 6.20, Moto2, Gara (Canal+)

ore 8.00, MotoGP, Gara (Canal+, Canal+ Decale)

ore 10.15, Moto2, Gara (Canal+ Decale)

Diretta DAZN

Venerdì 1 novembre

ore 2.00-2.40, Moto3, FP1

ore 2.55-3.35, Moto2, FP1

ore 3.50-4.35, MotoGP, FP1

ore 6.15-6.55, Moto3, FP2

ore 7.10-7.50, Moto2, FP2

ore 8.05-8.50, MotoGP, FP2

Sabato 2 novembre

ore 2.00-2.40, Moto3, FP3

ore 2.55-3.35, Moto2, FP3

ore 3.50-4.35, MotoGP, FP3

ore 5.35-5.50, Moto3, Q1

ore 6.00-6.15, Moto3, Q2

ore 6.30-6.45, Moto2, Q1

ore 6.55-7.10, Moto2, Q2

ore 7.25-7.55, MotoGP, FP4

ore 8.05-8.20, MotoGP, Q1

ore 8.30-8.45, MotoGP, Q2

Domenica 3 novembre

ore 1.40-2.00, Moto3, Warm-Up

ore 2.10-2.30, Moto2, Warm-Up

ore 2.40-3.00, MotoGP, Warm-Up

ore 5.00, Moto3, Gara

ore 6.20, Moto2, Gara

ore 8.00, MotoGP, Gara

ore 10.15, Moto2, Gara