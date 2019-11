Zarco: "Prima gara in Honda ed ero subito a lottare con Pol"

Johann Zarco non ha brillato troppo nel suo debutto in sella alla Honda. Il francese ha tagliato il traguardo in 13esima posizione con le versione 2018 della RC213V, staccato di 26 secondi dal vincitore Marc Marquez.

Tuttavia, non è stato il peggiore tra i piloti della Casa giapponese, visto che in coda al gruppo c'era Jorge Lorenzo, con un ritardo di più di un minuto nei confronti del suo compagno di box e di 40" sul due volte campione del mondo della Moto2.

Il destino vuole che Zarco si sia trovato a battagliare proprio con una KTM, la moto con cui ha faticato in questa stagione e che ha deciso di lasciare in anticipo rispetto alla scadenza del contratto. E anche questa volta è uscito sconfitto nel duello con l'ex compagno di box Pol Espargaro.

"E' incredibile che ero a lottare con Pol, l'unica KTM rimasta. Prima gara conla Honda e mi sono ritrovato con lui. Abbiamo riso alla fine della gara, perché forse pensava che potessi essere più veloce con la Honda, ma poi mi ha detto: 'no, rimani dietro almeno un'altra gara'" ha detto Zarco.

Il pilota di Cannes ha ribadito che per il momento questa è solo una sostituzione temporanea, quindi ha cercato di dare tutto per mettersi in mostra per il prossimo anno.

"La Honda mi ha datto di non farmi illusioni e di divertirmi. Ho anche sondati alcuni team di Moto2. Il primo giorno mi sono scusato con Alberto Puig, perché c'erano due Honda davanti e io ero indietro. Mi ha detto di non preoccuparmi e che in Malesia le cose saranno diverse" ha detto.

Nonostante abbia la moto del 2018, Johann sembra soddisfatto del pacchetto che gli è stato messo a disposizione.

"E' abbastanza buono. Mi è stato detto che il motore di Nakagami non è il più potente, ma per questo fine settimana lo è stato abbastanza. Ho avuto un buon feeling dall'inizio alla fine. Perdevo qualcosa solo in accelerazione" ha concluso.