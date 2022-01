MotoGP | Ducati: Miller positivo al COVID e bloccato in Australia

Il pilota della Ducati in MotoGP, Jack Miller, è tornato in Australia all'inizio di dicembre, quando ha fatto anche un cameo nel Campionato Australiano Superbike.

Sarebbe dovuto tornare in Europa prima della presentazione della Ducati di venerdì prossimo, ma questa possibilità è stata scartata per "Jackass", che ha contratto il COVID-19.

In un video postato sui social media, ha detto di essere asintomatico e in grado di continuare la sua preparazione fisica in vista della nuova stagione.

Tuttavia, l'esito positivo del suo test significa che non sarà in grado di tornare in Europa in tempo per il 28 gennaio, data di presentazione della squadra. Si prevede, quindi, che la Ducati possa spostarla a dopo il primo test pre-stagionale.

"Purtroppo, come si può vedere, sono ancora qui a casa in Australia a causa di un test COVID-19 positivo", ha detto. "Attualmente non sono in grado di viaggiare e mancherò alla presentazione della squadra".

"Volevo solo farvi sapere che sto bene, non ho nessun sintomo, e sono in grado di continuare con i miei allenamenti qui. Ma non posso viaggiare in questo momento. Mi mancate tutti e non vedo l'ora di rivedervi presto".

Un'ondata di variante Omicron sta colpendo la costa orientale dell'Australia in questo momento, con un record di casi in Queensland, Nuovo Galles del Sud e Victoria.