Miller positivo: la presentazione Ducati slitta al 7 febbraio

La notizia della positività al COVID-19 di Jack Miller lo aveva fatto intuire, ma ora è cosa certa: la Ducati ha rinviato la presentazione della squadra ufficiale MotoGP 2022, portandola dal 28 gennaio al 7 febbraio, quindi dopo la conclusione del primo test pre-stagionale a Sepang.

Il pilota australiano ha annunciato tramite i suoi canali social di essere risultato positivo e di non avere alcun sintomo. Il problema, semmai, è che Miller si trova patria e quindi è bloccato lì fino a quando non si negativizzerà. Cosa che gli aveva già fatto rivelare nel suo breve video che non sarebbe arrivato in Europa in tempo per la presentazione della squadra.

Ovviamente, gli uomini della Rossa sono immediatamente corsi ai ripari, facendo slittare di una decina di giorni l'evento, che comunque sarà esclusivamente virtuale, per permettere a Jack di guarire e di poter presenziare.

Ora quindi il target si sposta per Miller, che dovrà badare soprattutto ad essere arruolabile per i test di Sepang, che andranno in scena il 5 e 6 febbraio, anche se per lui sembra esserci tutto il tempo necessario per ottenere un test negativo e partire alla volta della Malesia.



Anche perché, essendo asintomatico, nel frattempo sta portando avanti il lavoro di preparazione fisica in vista della stagione 2022. E sicuramente non vorrà perdere l'occasione di scoprire il prima possibile la Desmosedici GP22, visto che quest'inverno saranno solo cinque le giornate di test a disposizione dei piloti titolari, con l'incognita che tre di queste saranno sull'inedita pista di Mandalika, in Indonesia, quindi senza troppi riferimenti.

Quel che è certo ora è che le giornate comprese tra il 4 e l'8 febbraio saranno particolarmente frenetiche per il mondo della MotoGP, perché oltre alle due giornate di test in Malesia ci saranno condensate le presentazioni delle squadre ufficiali Yamaha, Suzuki (entrambe il 4 febbraio), Ducati (7 febbraio) e Honda (8 febbraio).

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images