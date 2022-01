MotoGP | Marc Marquez inarrestabile gira ad Aragon con una CBR600

Dopo soli quattro giorni dal test di Portimao in sella alla RC213V-S, Marc Marquez si è recato a Motorland Aragon, alle porte della città di Alcaniz, per altre prove su una moto. Il pilota del team Repsol Honda ha girato sul tracciato spagnolo con una Honda CBR600RR dopo le buone sensazioni avute sulla pista lusitana, dove ha completato 65 giri e un totale di 300 chilometri.

L’otto volte campione del mondo ha postato sui suoi social una foto dove conferma che continua a prepararsi per poter essere presente ai test pre-stagione, in programma il 5 e 6 febbraio a Sepang, in Malesia. Anche se non si conosce il motivo principale del suo test, tutto lascia pensare che il catalano continui a mettere alla prova le condizioni della sua vista con sforzo e velocità.

Queste prove serviranno a Marquez per costruire un nuovo percorso che lo vede in cammino verso il primo appuntamento della stagione, il prossimo 6 marzo in Qatar, dove conta di arrivare al meglio della sua forma fisica e mentale. Il pluricampione del mondo ha già mostrato un primo assaggio di quello che è stato il ritorno in sella a una moto sportiva, la versione commerciale della RC213V. Dopo il suo test a Portimao infatti aveva detto: “Ci restano due settimane prima che comincino i test di Sepang, quindi ne approfitterò per intensificare la preparazione fisica e per allenarmi in moto”.

Questo conferma un evidente miglioramento della diplopia di cui ha sofferto in questi ultimi mesi. Il disturbo alla vista che lo aveva già colpito nel 2011 è tornato a seguito di un incidente avvenuto mentre si allenava in motocross lo scorso 30 ottobre. Fortunatamente, non ha bisogno di alcun intervento chirurgico, perciò può continuare a lavorare sul suo ritorno in pista.