MotoGP, Assen, Warm-Up: Vinales nella doppietta Yamaha

Se dopo le qualifiche era lecito aspettarsi un duello tutto in famiglia in Yamaha, il Warm-Up del Gran Premio d'Olanda di MotoGP non ha fatto altro che confermare questa sensazione, con Maverick Vinales che si è confermato il più veloce anche stamani, seguito dal compagno di squadra Fabio Quartararo.

La cosa interessante è che sulle due M1 abbiamo visto delle scelte di gomme differenti, almeno per quanto riguarda l'anteriore. Se entrambi hanno montato una dura al posteriore, Vinales ha ottenuto il suo 1'32"569 con la soft davanti, mentre "El Diablo" gli ha risposto in 1'32"898 con la media.

Stessa scelta del francese anche per Alex Rins, che è parso dotato di un ottimo passo con la sua Suzuki ed ha chiuso a 355 millesimi dalla vetta. Sotto al muro dell'1'33" ci sono poi anche le due Honda di Takaaki Nakagami e Marc Marquez e qui bisogna sottolineare che le RC213V per il momento sembrano aver scartato la hard: il giapponese ha girato con una soft davanti ed una media dietro. Scelta inversa invece per Marc, che è anche la stessa di Pol Espargaro, settimo.

Solo sesta quindi la migliore delle Ducati, che è stata quella di Johann Zarco, che ha pagato poco più di mezzo secondo. Il francese del Pramac Racing ha montato una media all'anteriore ed una dura al posteriore ed è allineato come scelta alle altre Desmosedici GP di Pecco Bagnaia e di Jack Miller, che hanno chiuso nono e 13esimo, staccati rispettivamente di sette ed otto decimi.

Interessante la prestazione di Iker Lecuona, che è stato il migliore tra i piloti KTM staccando l'ottavo tempo con una coppia di gomme medie. Le altre RC16 invece sono più indietro, ma Miguel Oliveira probabilmente ha lavorato con gomme particolarmente usate ed è 17esimo. Cosa che è certa nel caso di Aleix Espargaro, che sulla sua Aprilia ha montato due gomme medie praticamente a fine vita e lo precede in 16esima piazza.

Risalendo la classifica, nella top 10 c'è spazio anche per Valentino Rossi, che ha chiuso decimo con un crono di 1'33"355 realizzato proprio all'ultimo giro con una soft all'anteriore ed una dura al posteriore. Stessa combinazione di Danilo Petrucci e di Joan Mir, che lo seguono in 11esima e 12esima piazza. In coda al gruppo invece il terzetto tricolore composto da Lorenzo Savadori, Enea Bastianini e Luca Marini, che precedono solo il ducatista Jorge Martin.