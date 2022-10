MotoGP | Altri esami alla caviglia per Crutchlow prima dell’Australia

Cal Crutchlow si è infortunato alla caviglia in una brutta caduta avvenuta durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia due settimane fa. I primi esami non avevano evidenziato alcuna frattura, ma il pilota RNF ha lamentato sempre un grande dolore. Questo ha portato il britannico a recarsi all’Alfred Hospital di Melbourne all’inizio di questa settimana per ulteriori esami alla caviglia.

È stato impossibile parlare con il medico che lo aveva operato alla caviglia sinistra dopo la brutta frattura avvenuta proprio a Phillip Island nel 2018, ma lo staff dell’Alfred Hospital è riuscito a confermare che quest’ultimo incidente non aveva provocato ulteriori danni. “Sono andato dai medici ieri”, ha affermato Crutchlow. “Sono andato per alcune lastre a Melbourne all’ospedale dove ero stato operato. Volevo una verifica, perché potevano ottenere molte più informazioni e poi metterle a confronto con l'operazione che avevo svolto”.

“Pensiamo che le contusioni abbiano infiammato i tessuti molli e il nervo. Perché se spingo in alcune zone del piede, questo e la caviglia sono molto doloranti e sono ancora molto contusi. La scorsa settimana ho fatto 20 ore di bicicletta, quindi non è che non possa fare nulla, ma provo dolore. Quando l'ho fatto, stavo bene, durante il weekend di gara in Thailandia. Ma è stato dopo, durante la discesa, che era dolorante. Se lo muovo in un certo modo è molto doloroso. Ma non c'è nulla di gravemente danneggiato, diciamo. Temevo che la placca si fosse spostata o qualcosa del genere. Ma per fortuna è tutto a posto”.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow ha aggiunto che il vero test della sua forma fisica avverrà quando il GP d'Australia, il primo dal 2019, prenderà il via a Phillip Island venerdì: “Vedremo questo fine settimana, quando la moto si muoverà a...stavo per dire 350 km/h, ma la nostra velocità sarà di circa 320 km/h. L’adrenalina è la cura migliore”.

Crutchlow ha avuto almeno una settimana di riposo per riprendersi dall'infortunio, grazie all'annullamento di un test Yamaha che era stato programmato, e che avrebbe prolungato l’impegno a otto settimane in sella alla M1 dal momento in cui era stato chiamato ad Aragon per sostituire il ritirato Andrea Dovizioso. “Avevamo un test programmato che alla fine non è stato fatto", ha detto. "È stato bello perché mi ha dato una settimana di riposo. Avrei dovuto fare otto settimane di fila, e ora sono sette”.