MotoGP | Yamaha non crede di usare tutte le sei wild card nel 2024

Il nuovo sistema di concessioni che entrerà in vigore nella stagione 2024 della MotoGP offre una serie di vantaggi a Yamaha e Honda, consentendo loro di accelerare lo sviluppo. Le libertà concesse si basano, soprattutto, sulla possibilità di utilizzare più motori durante l’anno, con uno sviluppo del motore non congelato e carenature omologate aggiuntive. Inoltre, c’è la possibilità di svolgere più test rispetto agli altri marchi.

Il sistema prevede un maggior numero di pneumatici per i test (260 per le fabbriche giapponesi durante tutto l'anno, contro i 170 della Ducati), la possibilità di organizzare queste sessioni di test in tutti i circuiti del campionato (le altre marche si limitano a tre piste) e di farvi partecipare i piloti titolari, nonché l'aumento del numero di wild card da tre a sei per stagione, mentre Ducati non ne potrà disporre.

Questo tempo in pista aggiuntivo potrebbe essere prezioso, ma finora la Yamaha ha mantenuto il riserbo sulle possibilità che gli saranno offerte. Durante la sua partecipazione come wild card all'ultimo Gran Premio del Giappone, il collaudatore Yamaha Cal Crutchlow si è lamentato di non essere stato chiamato abbastanza spesso durante l'anno. Questa partecipazione a Motegi è già una piccola rivoluzione per la casa di Iwata, che non aveva utilizzato nessuno dei suoi piloti wild card nelle stagioni precedenti.

Il marchio dei tre diapason intende sfruttare le libertà offerte dalle concessioni nel 2024 e rafforzare così il programma attorno al pilota inglese, una condizione che aveva posto prima di estendere il suo contratto. Pertanto, dovrebbe partecipare a più Gran Premi, ma senza sfruttare il massimo di sei che il sistema consentirà, in quanto queste wild card dovrebbero essere legate principalmente a valutazioni da effettuare sulla moto.

Cal Crutchlow n'a fait qu'une course en wild-card depuis son arrivée chez Yamaha

"Non ha senso se queste wild card non fanno parte del nostro programma di sviluppo", ha dichiarato Lin Jarvis, direttore generale di Yamaha Motor Racing, in un'intervista a Speedweek. "Ma sicuramente ne faremo di più rispetto a quest'anno, perché una wild card è davvero troppo poco, sono convinto che ne faremo almeno tre, forse di più. Abbiamo prolungato il contratto di Cal Crutchlow per due anni. Organizzeremo anche altri test in Europa”.

Crutchlow ha confermato che parteciperà ad altre gare nel 2024, anche se il programma non è ancora del tutto definito. "Ci sono molti scenari possibili con i regolamenti", ha detto il pilota di Coventry al sito ufficiale della MotoGP durante i test di Valencia. "Comunque avevamo già un piano. Probabilmente farò tre wild card, non credo che faremo di più. Potrebbe cambiare, perché i regolamenti sono cambiati".

In realtà, il pilota britannico non è a conoscenza di alcuni dettagli delle sue wild card: "Ne conosco due, ma l'altra è ancora in trattativa perché non voglio farla, quindi stiamo cercando di cambiarla!”. Crutchlow ha anche un fitto programma di test durante l'anno e spera di fare un altro test prima dell'inizio della stagione 2024 per aiutare Fabio Quartararo e Alex Rins, gli unici piloti di un team factory sulla griglia di partenza che non possono contare sui dati della squadra satellite.

"Quello che la Yamaha non ha sono le moto in pista", ha spiegato il britannico. "Abbiamo solo due moto, quindi dobbiamo fare il maggior numero possibile di test pre-stagionali. Negli ultimi anni non l'abbiamo fatto. Credo che questo abbia frenato i ragazzi prima della prima gara, avendo solo due moto. Avremo almeno una moto in più. Gli altri costruttori hanno fino a otto moto in pista contemporaneamente, e anche dei collaudatori. Credo che sia importante portare tutta una serie di informazioni aggiuntive. Spero che inizieranno meglio l'anno".

"Non abbiamo finito di lavorare per riportare la Yamaha ai vertici e voglio fare tutto il possibile per farlo, come ho fatto negli ultimi anni. Questa stagione sarà un po' più impegnativa. La chiave è la costanza. Se facciamo un test e poi passo troppo tempo lontano dalla moto? Quattordici settimane sono troppe, per loro, per me, per lo sviluppo. Abbiamo messo a punto un programma più intenso, con pochi giorni e qualche presenza come wild card", ha concluso.

Con Léna Buffa