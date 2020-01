La MotoGP in diretta anche su DAZN nel 2020 e nel 2021

DAZN continua a fare sul serio e a ingrandire la propria offerta grazie al Motomondiale. A partire da questa stagione e per tutto il 2021 la piattaforma streaming on demand trasmetterà in diretta tutte le gare di MotoGP, Moto2, e Moto3.

Si tratta di un acquisto importante per DAZN, che continua a espandere il proprio palinsesto aggiungendo le tre categorie del Motomondiale per 2 stagioni.

Al momento le notizie legate a questa novità sono ancora poche, ma DAZN sta lavorando per preparare una squadra che avrà il compito di commentare i gran premi e rendere il servizio completo.

Sebbene il Motomondiale sbarcherà su DAZN, Sky continuerà a trasmetterlo come ha sempre fatto in questi anni. Intanto DAZN ha già fatto sapere che questa acquisizione non comporterà alcun aumento nella tariffa mensile per i propri abbonati, che rimarrà dunque ferma al prezzo di 9,99€.

“Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ulteriore successo – ha dichiarato in una nota di DAZN Veronica Diquattro, executive vice president Southern Europe – che conferma l’impegno di Dazn a essere il punto di riferimento degli eventi sportivi per tutti i tifosi italiani. Le competizioni di MotoGP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena”.