Fotogallery | Le 15 vittorie in MotoGP di Andrea Dovizioso

MotoGP | Quartararo pronto per un test F1: “Parlo con Mercedes!”

Fabio Quartararo ha rivelato di essere in contatto con il team Mercedes per poter provare una monoposto di Formula 1, ma non c'è ancora nulla di programmato. Pensando al GP di Silverstone, non vede la penalità da scontare come un grande impedimento e approccerà come un weekend di gara normale.