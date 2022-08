MotoGP | Martin: “Affronto le gare più importanti della mia vita”

A metà giugno, Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, aveva fissato la fine di agosto come termine ultimo per decidere quale pilota affiancherà Pecco Bagnaia nella squadra ufficiale bolognese nella prossima stagione. La competizione si riduce a due piloti, l'italiano Enea Bastianini e lo spagnolo Jorge Martin.

Il tempo passa e il calendario è quello che è, quindi, in questa ripresa del campionato dopo cinque settimane di vacanze, la forbice è ridotta a due fine settimana, quello che inizia questo venerdì a Silverstone, e quello che si terrà tra quindici giorni in Austria. Le carriere di questi due giovani piloti di talento dipendono in larga misura da ciò che accadrà in queste due gare, con appena mezzo centinaio di giri da percorrere. Solo uno si aggiudicherà il grande premio di entrare nel factory team nel 2023. L'altro correrà con Pramac, al fianco di Johann Zarco, che non è in gara nonostante, paradossalmente, sia il meglio piazzato dei tre: terzo in classifica generale.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche se a Borgo Panigale la decisione è stata presa, è vero che in due gare possono accadere molte cose che possono finire per avere un'influenza decisiva. "Sto affrontando le due gare più importanti della mia vita", ha ammesso Martin giovedì a Silverstone, dando alla situazione il valore che merita. "Quindi cercherò di andare al massimo. La Ducati deciderà in questo periodo con quale squadra lavorare l'anno prossimo, e credo che questi due circuiti siano sempre stati molto buoni per me”.

"Qui a Silverstone stavo lottando per la pole position e il podio l'anno scorso, prima dell'incidente con Marc (Márquez, che lo ha fatto cadere nei primi giri). Inoltre l'Austria è una buona pista per me, quindi spero di lottare per vincere in entrambi i Gran Premi", ricorda lo spagnolo, che ha vinto al Red Bull Ring lo scorso anno.

Martin conosce la fiducia che la Ducati ripone in lui, ma sa anche di avere un rivale difficile in Enea, che ha materiale diverso. "Non voglio entrare nei dettagli, perché la moto è diversa, così come il motore e l'aerodinamica. Sappiamo tutti cosa ho fatto con quella moto l'anno scorso. Penso che potremo fare bene in queste due gare e correre l'anno prossimo dove merito di stare", ha detto il pilota spagnolo.