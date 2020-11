Crutchlow: "Molto avanti nelle discussioni con Yamaha"

Crutchlow ha perso il posto nella squadra di Lucio Cecchinello quando la Honda ha deciso di ingaggiare Pol Espargaro per la squadra ufficiale, rendendo necessario il riposizionamento di Alex Marquez in LCR nella prossima stagione.

Il tre volte vincitore in MotoGP aveva firmato un pre-accordo con l'Aprilia per correre nel 2021 nel caso in cui la squalifica per doping di Andrea Iannone fosse stata confermata, ma questo è scaduto il mese scorso.

Ora si dice che Crutchlow sia vicino ad un accordo per diventare collaudatore della Yamaha, voce che ha preso sempre più quota da quando Andrea Dovizioso, l'altro candidato, ha annunciato che si prenderà un anno sabbatico nel 2021.

Cal oggi ha confermato che le discussioni sono in fase avanzata, affermando: "La verità è che siamo molto avanti nelle discussioni con la Yamaha e penso che in un futuro molto prossimo arriveremmo ad un accordo che soddisferà entrambi".

"E' un progetto che mi interessa molto, è qualcosa che mi si addici molto per la mia conoscenza della MotoGP, per la mia esperienza in MotoGP e per la mia velocità. Penso che sia un qualcosa che può funzionare molto bene. E ho già informato Aprilia che non volevo far parte del loro progetto".

Quando gli è stato chiesto perché ha deciso di abbandonare l'opzione Aprilia, Crutchlow ha aggiunto: "Ho le mie ragioni, ma probabilmente questo non va discusso qui ed ora".

"Non è il momento adatto. Credo di aver preso la decisione giusta. Bisogna seguire il proprio cuore ed i propri sentimenti. E ho scelto in una maniera differente da quella che si sarebbero aspettati tutti probabilmente".

L'arrivo di Crutchlow in Yamaha segnerà anche la fine dell'avventura di Jorge Lorenzo come collaudatore, con il tre volte campione del mondo che ha confermato che potrebbe anche pensare di assumere lo stesso ruolo in Aprilia

Crutchlow ha vinto il Mondiale Supersport nel 2009, proprio con la Yamaha ed ha fatto il salto verso la MotoGP nel 2011 con il team Tech 3, in sella quindi ad una M1, con la quale ha conquistato sei podi tra il 2012 ed il 2013.

Assumere il ruolo di collaudatore per la Yamaha pone essenzialmente fine alla carriera agonistica a tempo pieno di Cal, anche se sta valutando insieme ai giapponesi la possibilità di fare qualche apparizione come wild card.

"Stiamo discutendo di tante cose, forse questa è una di queste o forse no" ha concluso.