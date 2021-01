MotoE: ecco le date dei test pre-campionato a Jerez

Dopo aver sistemato la prima parte del calendario della MotoGP, con il raddoppio delle gare in Qatar e l'inserimento di Portimao al posto della doppia trasferta ad Austin ed in Argentina, la Dorna oggi ha rivolto lo sguardo anche alla MotoE.

Il promoter del Mondiale ha annunciato le date del pre-campionato della serie elettrica, che prevede due test di tre giorni, che si disputeranno entrambi sul tracciato di Jerez de la Frontera.

Il primo si svolgerà dal 2 al 4 marzo, poi le squadre ed i piloti torneranno in Andalusia anche dal 12 al 14 aprile. E sarà sempre il tracciato intitolato alla memoria di Angel Nieto a dare il via al campionato nel weekend del 2 maggio, in occasione del Gran Premio di Spagna.

Sette gli appuntamenti fissati per la stagione 2021: due settimane dopo Jerez, le Energica Ego si sfideranno a Le Mans, poi nel mese di giugno ci sarà la doppietta di Barcellona ed Assen. A Ferragosto sarà la volta del Red Bull Ring, mentre il gran finale è fissato a Misano, dove si disputeranno due gare nell'ambito del weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.