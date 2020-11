Moto3, Valencia, Libere 3: Oncu comanda un turno bagnato

Il sabato mattina del Gran Premio di Valencia inizia, come di consueto, con la Moto3, che trova cielo coperto. L’asfalto inizialmente asciutto ha iniziato a bagnarsi ad un quarto d’ora dal termine, ma l’attività in pista è stata comunque molto scarsa durante la terza sessione di prove libere. In queste condizioni, è Deniz Oncu a firmare il miglior tempo, pur avendo siglato un crono alto rispetto al tempo di Tony Arbolino, ancora saldamente al comando della classifica combinata.

Il pilota turco ferma il cronometro sull’1’39”399 e riesce a qualificarsi direttamente per il Q2 con il quarto tempo nella combinata. Alle spalle di Oncu questa mattina troviamo Albert Arenas, che ha completato solamente sei giri. Per il leader del mondiale il terzo turno si rivela inutile, perché non riesce a passare alla seconda fase di qualifica, dovendo così passare per il Q1. Arenas paga 31 millesimi dalla vetta e precede Dennis Foggia, terzo, ma anche lui fuori dal Q2.

Il fine settimana del Gran Premio di Valencia si rivela per ora più che positivo per Romano Fenati, quarto al termine delle FP3. Il portacolori Husqvarna, il cui rinnovo è stato annunciato proprio durante la sessione, riesce a rientrare fra i primi 14 che passano direttamente al Q2, con il quinto tempo nella combinata. Nella seconda e decisiva fase di qualifica troviamo anche Tatsuki Suzuki e Raul Fernandez, quinto e sesto rispettivamente nel terzo turno di libere.

Con il settimo tempo, Ryusei Yamanaka agguanta la top 10 nell’ultimo turno del weekend, ma non gli basta per accedere al Q2. Stessa sorte per Davide Pizzoli, ottavo, e John McPhee, nono. I due dovranno però passare per il Q1. Chiude il gruppo dei primi dieci piloti Gabriel Rodrigo, anche lui fuori dalla seconda fase di qualifica.

Archivia con soddisfazione l’ultima sessione di prove libere Andrea Migno, che precede Jaume Masia nella classifica dei tempi della mattina con l’11esimo tempo. Entrambi però potranno restare nei box durante il Q1 per scendere in pista direttamente nella seconda fase decisiva. Lo spagnolo inoltre si qualifica con il secondo tempo, a soli 66 millesimi dal leader della combinata, Arbolino.

In chiave mondiale, è qualificato al Q2 anche Ai Ogura. Il giapponese, che paga sole 3 lunghezze nella generale da Arenas, ha la situazione a suo favore: pur non andando oltre il 16esimo crono nel terzo turno, arriva direttamente al secondo turno delle qualifiche di questo pomeriggio con il 13esimo tempo. Accede al Q2 anche Celestino Vietti, solamente 26esimo stamattina ma 11esimo nella combinata.

Niccolò Antonelli, Jeremy Alcoba e Kaito Toba sono gli altri piloti ad aver accesso al Q2, mentre a Stefano Nepa non basta il 17esimo crono di questa mattina e dovrà scendere in pista per la prima fase di qualifica. Non prenderà parte al resto del Gran Premio di Valencia Filip Salac. Il pilota del team Snipers, caduto ieri durante le FP1, non è salito in moto nella sessione pomeridiana perché portato in ospedale a causa di un dolore al petto. I medici lo hanno dichiarato unfit e per lui il penultimo weekend della stagione finisce con largo anticipo.