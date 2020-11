Moto3, Valencia: prima pole con record per Binder

E' stata una qualifica tiratissima quella che ha avuto per protagonisti i piloti della classe Moto3 a Valencia. E la sorpresa è che a firmare pole position e nuovo record del Ricardo Tormo è stato un pilota che non è esattamente uno specialista del time attack, ovvero il sudafricano Darryn Binder.

Nonostante una Q2 iniziata ancora con qualche fastidiosa gocciolina di pioggia leggera, il pilota del Team CIP è riuscito a spingere la sua KTM fino ad un 1'38"289 che gli vale il nuovo primato della pista, ma anche la prima partenza al palo nel Mondiale.

Buona anche la qualifica dei due portacolori della KTM Ajo, che domani mattina completeranno la prima fila. In seconda posizione, staccato di soli 43 millesimi, troviamo il giapponese Kaito Toba, seguito dallo spagnolo Raul Fernandez, che invece è leggermente più distanziato a 161 millesimi.

Il migliore tra i piloti ancora in lizza per il titolo è stato quindi Jaume Masia, rimasto fuori dalla prima fila per soli 43 millesimi. Lo spagnolo del Leopard Racing è anche il primo tra i piloti Honda con il suo quarto tempo.

Dietro di lui troviamo il primo degli italiani, che in questo caso è stato Andrea Migno con la KTM dello Sky Racing Team VR46 ed avrà al suo fianco il leader iridato Albert Arenas, riuscito proprio in extremis a soffiare la seconda fila al diretto inseguitore Ai Ogura, più lento di appena un millesimo. Domani dunque si prospetta una gara "calda", visto che a separarli ci sono solo 3 punti.

Accanto al portacolori della Honda Team Asia c'è il connazionale Tatsuki Suzuki, ottavo con la Honda della SIC58 Squadra Corse, seguito da un Celestino Vietti che quindi dovrà provare a rimontare dalla terza fila per tenere viva la fiammella iridata.

Gli è comunque andata meglio rispetto a Tony Arbolino, 13esimo con la Honda della Rivacold Snipers, alle spalle anche di Niccolò Antonelli, Deniz Oncu e Yuki Kunii, che andranno a formare la quarta fila dello schieramento.

Quinta fila poi anche per Romano Fenati, 14esimo, mentre prosegue il momento difficile di John McPhee: dopo essere passato dalla Q1, lo scozzese del Petronas Sprinta Racing non è andato oltre al 16esimo posto in griglia, due posizioni davanti a Riccardo Rossi, pure lui promosso dalla Q1.

Purtroppo il primo degli eliminati al termine della Q1 è un italiano e si tratta di Stefano Nepa. Con la pioggerellina che ha reso fondamentale passare per ultimo o quasi sotto alla bandiera a scacchi, il pilota del Team Aspar è rimasto fuori di un paio di decimi.

E fuori ci sono rimasti anche Davide Pizzoli e Dennis Foggia, che scatteranno rispettivamente dalla 25esima e dalla 27esima posizione. Il portacolori del Leopard Racing purtroppo è caduto sul più bello, con un brutto highside sul cordolo bagnato della curva 5, dal quale fortunatamente si è rialzato senza particolari conseguenze.

Può recriminare Gabriel Rodrigo, che è stato steso alla curva 10 al primo giro da Rossi prima di riuscire a mettere a referto un crono. Il pilota del Gresini Racing è quindi in coda al gruppo, con alle sue spalle il solo Carlos Tatay, scivolato addirittura per ben due volte, prima alla curva 14 e poi alla curva 5.

Tra i piloti che sono finiti ruote all'aria nel primo segmento della qualifica va citato poi anche Jason Dupasquier, che comunque è riuscito a ripartire, piazzando la sua KTM della Prustel GP al 23esimo posto in griglia.

