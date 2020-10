Sospiro di sollievo per Jasikonis: si è svegliato dal coma

Il pilota lituano dell'Husqvarna sta mostrando segni di miglioramento, dopo la pesante caduta di cui è stato vittima domenica scorsa, in occasione del Gran Premio di Lombardia di MXGP.

Dopo il trasferimento all'ospedale di Cremona, i medici hanno optato per il coma indotto, con l'obiettivo di preservare il cervello da possibili lesioni relative all'impatto.

Il lituano è stato svegliato mercoledì e "è stato in grado di riconoscere e di parlare con i membri della sua famiglia e con i medici, sia in lituano che in inglese", come spiegato dall'Husqvarna nel comunicato diffuso oggi.

Inoltre, Jasikonis può muovere il suo corpo senza bisogno di essere aiutato, anche se ovviamente è piuttosto stanco e inizierà la riabilitazione nei prossimi giorni.

"Onestamente, non sono mai stato così felice di parlare con uno dei miei piloti. Poter dire che Arminas sta bene e starà bene è una specie di miracolo. Questi ultimi giorni sono stati davvero emozionanti per tutti noi che gli siamo vicini e sono stati orribili" ha detto Antti Pyrhonen, team manager della Husqvarna in MXGP.

"Quando si è svegliato, quando ci siamo resi conto che poteva parlare, muovere le braccia e le gambe, che non aveva dolore o altre ferite, è quasi impossibile descrivere con delle parole quello che abbiamo provato".

"Certo, ha ancora molta strada da fare prima di potersi considerare guarito completamente e si sente ancora molto stanco, ma il peggio è passato e presto inizierà la riabilitazione. Voglio ringraziare tutti coloro che si sono interessati a lui in questi giorni, ma l'intero paddock della MXGP per l'enorme supporto che abbiamo ricevuto" ha concluso.

