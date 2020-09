Lamborghini: Stoneman vince con Galbiati Gara 1 al Nürburgring

L'inedito binomio del team Bonaldi Motorsport ha dominato fin dal primo giro. Seconda vittoria consecutiva per il pilota inglese, che dopo essersi imposto anche nel round inaugurale di Misano, ha guadagnato punti importanti sull'equipaggio della Target Racing composto da Raul Guzman e Miloš Pavlović, i quali hanno concluso secondi centrando il loro terzo podio su tre e precedendo i compagni di squadra Kevin Rossel e Alberto Di Folco. Terza vittoria di fila al Nürburgring invece per Galbiati, dopo la doppia affermazione dello scorso anno.

Il duo della VS Racing formato da Karol Basz e Andrzej Lewandowski si è imposto consecutivamente per la terza volta nella Pro-Am, consolidando la propria leadership di classe ed ottenendo il quarto posto assoluto. Subito dietro Gerard Van der Horst ed uno scatenato Loris Spinelli, terzo al traguardo, autore del giro più veloce, ma poi penalizzato di cinque secondi per un contatto.

Nella classe Am dominio di Massimo Mantovani (Target Racing), che ha rafforzato il suo primato nella classifica. Stesso discorso per Hans Fabri, primo nella Lamborghini Cup con la vettura dell'Imperiale Racing.

Il film della gara vede Stoneman dalla seconda fila avere lo spunto migliore, portandosi davanti a tutti alla prima curva. Alle sue spalle si accoda il poleman Basz, a sua volta tallonato da Jonathan Cecotto.

Dietro c'è Guzman, che riesce ad avere la meglio su Sebastian Balthasar. Kevin Gilardoni guadagna una posizione superando Rossel. L'italiano dell'Oregon Team è anche tra i primi ad imboccare la via dei box per il pit-stop.

In quel preciso istante entra in pista la safety car a causa dell'uscita di Kurt Wagner. Stoneman, Basz e Cecotto ne approfittano per compiere la sosta. Galbiati prende il posto dell'inglese, rientrando in pista sempre al comando.

Secondo è Lewandowski, che ha rilevato Basz. Pavlović, il quale è subentrato a Guzman, si porta terzo. Seguono Marcus Paverud, Patrick Liddy e Di Folco. Dorian Boccolacci, che ha dato il cambio a Gilardoni, è invece ottavo.

A 13 minuti dallo scadere del tempo la ripartenza. Galbiati mantiene la leadership, mentre Pavlović supera Lewandowski e si porta secondo. Boccolacci guadagna due posizioni e transita sesto, ingaggiando un bel duello con Liddy.

Bene anche Di Folco, che dopo avere preso il posto di Rossel risale quarto. Capolavoro intanto di Spinelli, che dopo avere ereditato il volante dal suo compagno Van der Horst, inizia una forsennata rimonta che a sei minuti dalla fine lo porta ad agguantare il quinto posto per poi passare pure Lewandowski, che nel frattempo aveva dovuto lasciare strada anche a Di Folco.

Poi ancora scintille, questa volta tra gli stessi Di Folco e Spinelli, con quest'ultimo che proprio in extremis ha la meglio, tagliando il traguardo terzo prima di essere penalizzato.

Nella Am a dettare legge nelle fasi iniziali è Giuseppe Fascicolo, già il più veloce della sua classe nelle qualifiche di venerdì. Alle sue spalle si posiziona Mantovani, che nel corso del settimo giro ha la meglio sull'italiano del Boutsen Ginion e si porta al comando. Dopo i cambi e la successiva neutralizzazione, Mantovani si conferma primo.

Jean-Claude Gosselin, che ha rilevato Fascicolo, scivola invece dietro. Secondo chiude così Oliver Freymuth (AKF Motorsport), mentre Arkin Aka e Holger Harmsen festeggiano la loro prima apparizione della stagione salendo sul gradino più basso del podio.

Nella Lamborghini Cup non c'è storia, con Fabri fin da subito al comando. Martin Lechman e il nuovo arrivo Emil Keserovic (Konrad Motorsport) conquistano il secondo posto.

"Il mio compagno Stoneman ha fatto un gran lavoro. Quando sono salito in macchina avevo un leggero margine di vantaggio e non è stato necessario spingere più del dovuto - ha commentato Kikko Galbiati - Peccato che nella seconda gara saremo a costretti a partire dal fondo, dopo che ieri nella Q2 non ho potuto completare neppure un giro".

“Il team ha fatto oggi un lavoro fantastico. Al via ho avuto un leggero contatto con Basz, ma sono riuscito a portarmi subito in testa. Avevamo comunque un ottimo passo. Kikko è stato perfetto nella seconda parte di gara, anche se la safety car non ci ha di certo agevolati - ha aggiunto Dean Stoneman - Purtroppo nella seconda qualifica abbiamo avuto dei problemi e in Gara 2 saremo costretti a partire dietro”.

La seconda gara, sempre della durata di 50 minuti, con la consueta partenza lanciata, prenderà il via questo pomeriggio alle 18.05 e vedrà Loris Spinelli avviarsi dalla pole. Diretta streaming sulla pagina Facebook ed il canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse.