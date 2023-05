Fotogallery Le Mans | Tutte le locandine della 24h dal 1923

La 24h di Le Mans è giunta quest'anno al suo compleanno numero 100, che verrà celebrato in lungo e in largo il fine settimana del 10-11 giugno quando sul Circuit de la Sarthe si terrà quello che è il quarto evento del FIA World Endurance Championship 2023.

La primissima volta che si disputò la classica transalpina fu nel weekend del 26-27 maggio 1923 e da allora siamo passati per 90 appuntamenti, saltando quello del 1936 a causa della crisi automobilistico-industriale francese e dal 1940 al 1948 per via della Seconda Guerra Mondiale.

La primissima locandina ideata dagli organizzatori è diventata fonte di ispirazione per quella del 2023: vediamo nella fotogallery sottostante tutti i manifesti e alcune copertine dei programmi di gara che da 100 anni a questa parte hanno promosso la celebre corsa endurance.