Cetilar Racing: la 24 Ore di Le Mans in un cortometraggio

Un'edizione della 24 Ore di Le Mans a porte chiuse, quella che si è disputata due settimane fa e che ha visto il team Cetilar Racing prendere parte alla classica gara de La Sarthe per il quarto anno consecutivo, tagliando ancora una volta il traguardo, per la quarta volta di fila.

In un'atmosfera per molti aspetti surreale, Roberto Lacorte e Giorgio Sernagiotto hanno disputato a loro volta per la quarta volta quella che è una delle gare più ricche di fascino e storia. Undici presenze invece per Andrea Belicchi, che ha completato l'equipaggio della Dallara LMP2 n.47 gestita dalla AF Corse.

Alla fine per l'unica squadra tutta italiana nella categoria sportscar al via di questa 88ª 24 Ore di Le Mans, penultimo appuntamento del Mondiale FIA WEC 2019/2020, è arrivato un piazzamento nella top-10 di classe.

Un decimo posto finale nella LMP2 che è un risultato straordinario, specialmente se abbinato al 14° piazzamento assoluto, ottenuto su un totale di 59 vetture al via.

Nei 15 minuti e 58 secondi del video autorealizzato da Cetilar Racing, si parla delle sensazioni di correre senza pubblico sugli spalti, pur respirando il tifo dei tanti sostenitori da casa; si condividono le emozioni di una gara unica, di una sfida straordinaria di uomini e mezzi.

