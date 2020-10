IndyCar: Palou prende il posto di Rosenqvist nel team Ganassi

Movimenti di mercato continui muovono il parco piloti di IndyCar in vista della prossima stagione. A pochi minuti dall'ufficialità del passaggio di Felix Rosenqvist nel team Arrow McLaren, il team Chip Ganassi Racing ha diramato il nome del suo sostituto.

A prendere il posto di Rosenqvist al volante della vettura numero 10 del team Ganassi-Honda sarà Alex Palou. Il pilota spagnolo correrà dunque con uno dei team di maggior prestigio quella che sarà la seconda stagione della carriera in IndyCar.

Ganassi continua così ad apporre tasselli importanti per la prossima stagione dopo aver confermato nelle ore scorse Marcus Ericsson sulla vettura numero 8, ma anche il 6 volte campione della serie Scott Dixon e il 7 volte campione NASCAR Jimmie Johnson.

"Dire che sono felice nel fare questo passo sarebbe riduttivo", ha dichiarato Alex Palou dopo l'annuncio. "Correre per Chip Ganassi è semplicemente un sogno che diventa realtà".

"Ho seguito il team sin da quando ho memoria ed è un tipo di squadra e di proprietario per cui tutti i piloti vorrebbero correre. Scott è riuscito a fare un'altra stagione super, riuscendo a raggiungere le 50 vittorie e vincere il sesto titolo. Non potrei assolutamente chiedere di meglio per quanto riguarda i compagni di squadra".

"Non vedo l'ora di lavorare con Ericsson e Johnson per iniziare a dare il mio contributo al team".