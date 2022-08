IMSA | Ecco il calendario 2023 con 11 eventi e l'esordio LMDh

L'IMSA SportsCar Championship ha ufficializzato il calendario per la stagione 2023 che sarà composto da 11 eventi.

La prossima annata segnerà il debutto della nuovissima Classe GTP per i prototipi di nuova generazione, con le LMDh come prime ammesse in attesa che anche le Hypercar possano prendervi parte.

Confermate le Classi LMP2 e LMP3 per gli altri prototipi, e GTD PRO e GTD per quanto riguarda le GT3. Le cinque categorie saranno di scena assieme in 7 round.

Non fanno parte dell'elenco Mid-Ohio e Detroit, la prima sostituita in calendario da Laguna Seca nell'ordine di date, mentre la seconda saltata a causa della troppa vicinanza di Le Mans, cui molti team e piloti andranno.

Si comincia come sempre da Daytona a fine gennaio (tappa preceduta dai consueti test 'Roar' della settimana antecedente), proseguendo con Sebring a marzo e Long Beach ad aprile.

A maggio si vola a Laguna Seca, a giugno tocca a Watkins Glen, mentre in luglio sono previste le due trasferte in Canada e a Lime Rock. Doppia tappa anche per agosto con Road America e al VIR.

Dopo l'estate gli appuntamenti conclusivi saranno ad Indianapolis e Road Atlanta, dove si terrà la Petit Le Mans.

Infine per quel che concerne l'Endurance Cup, le gare sono selezionate sono quelle di Daytona, Sebring, Watkins Glen e Petit Le Mans.

“L'IMSA ha ancora una volta l'opportunità di ricaricarsi rinnovando la sua già ottima base di fan delle sportscar attirando nuove generazioni dal 2023 in avanti", ha dichiarato il Presidente della serie, John Doonan.

"Con l'introduzione della nuova Classe GTP, una solida piattaforma per le GT e una rinnovata attenzione sulla sostenibilità, presentiamo un calendario di gare storiche in posti mitici che sono gli ingredienti perfetti per il successo".

Data Gara Classi Tipo 20-22 gennaio

Test 'Roar Before the 24'

GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD - 26-29 gennaio 24h di Daytona GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD Endurance 15-18 marzo 12h di Sebring GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD Endurance 14-15 aprile Long Beach GTP, GTD Pro, GTD Sprint 12-14 maggio Laguna Seca GTP, LMP2, GTD Pro, GTD Sprint 22-25 giugno Watkins Glen GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD Endurance 7-9 luglio Canadian Tire Motorsport Park GTP, LMP3, GTD Pro, GTD Sprint 21-22 luglio Lime Rock GTD Pro, GTD Sprint 4-6 agosto Road America GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD Sprint 25-27 agosto Virginia International Raceway GTD Pro, GTD Sprint 15-17 settembre Indianapolis GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD Sprint 11-14 ottobre Road Atlanta (Petit Le Mans) GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD Endurance