GT Italiano: De Luca in GT4 Am con Magnoni a Vallelunga

A quasi due mesi dalla ripresa di una stagione Gran Turismo dall’avvio ritardato, Nova Race si ritrova coi propri piloti in testa nella classifica GT4 ProAm Sprint e nella GT4 Am Endurance, rispettivamente con Luca Segù/Francesco Massimo De Luca e con Luca Magnoni.

Domenica prossima a Vallelunga i due equipaggi si mescoleranno in occasione della terza tappa della stagione Endurance 2020 che prevede una 3 Ore (partenza alle ore 11.40 con diretta TV su RAI Sport e streaming) sul tracciato intitolato a Piero Taruffi. Là Magnoni, che ha attualmente dieci punti di vantaggio sull’equipaggio della Porsche Cayman Di Giusto-Marchi, cambierà per la terza volta compagno di avventure e dopo Aleksander Schjerpen e Tobia Zarpellon sarà in lizza insieme al ventiquattrenne romano.

Normalmente De Luca avrebbe dovuto attendere fino a inizio dicembre per cimentarsi sulla pista di casa nella serie GT Sprint; il calendario Endurance invece gli offre la chance di correre due volte all’autodromo laziale. Il driver ex-Carrera Cup arriverà al weekend di gare con alle spalle anche una utile sessione di test svoltasi la settimana scorsa. “In questa circostanza per De Luca trasformarsi da avversario in compagno di equipaggio di Magnoni potrà essergli doppiamente utile.

Certo per i chilometri che potrà mettersi alle spalle sulla pista di casa, ma anche per prendere confidenza col modo di correre quando si ha a che fare con l’handicap-tempo. Questo avverrà a Vallelunga e dello stesso fattore De Luca e Segù dovranno tenere conto nella prossima tappa del GT Sprint al Mugello”, ha detto il team manager Nova Race Nicola Sinigaglia.

La squadra varesina accanto alla vettura di Magnoni e De Luca ripresenterà nella pit lane di Vallelunga il trio che ha debuttato in modo positivo ad Imola formato da Claudio Formenti, Filippo Manassero e Mario Minella.

Sulla pista del Santerno l’equipaggio nella prima ora di corsa ha anche a tratti duellato col leader della categoria GT4 Am e compagno di colori Magnoni, per poi concentrarsi soprattutto sul comune obiettivo di fare esperienza senza commettere errori. Il prossimo fine settimana lo affronteranno con più chilometri all’attivo sulla vettura tedesca rispetto all’esordio e potranno quindi iniziare a cercare anche singolarmente prestazioni.