Ancora novità nel GT Endurance a Vallelunga

Nella classifica assoluta, il trio Rovera-Roda-Fuoco (AF Corse) dovrà difendere la leadership dall’equipaggio Audi Sport Italia, Mancinelli-Agostini al cui fianco, ritroveranno Mattia Drudi che completerà la stagione.

Attesa anche la BMW che vedrà nuovamente la coppia Comandini-Zug, saranno coadiuvati, probabilmente da Sims. La scelta più ovvia, vista l’esperienza del driver inglese sulla M6 e sul Campionato, la conferma arriverà appena uscirà il comunicato ufficiale della casa madre.

Assente il lucchese Riccardo Pera, impegnato a Le Mans con il Team Proton, debutto assoluto sul circuito della Sarthe. Da parte nostra, ovviamente, un “in bocca al Lupo”. La Porsche R di Venerosi-Baccani, verrà l’arrivo del forlivese Matteo Malucelli mentre sulla GT4 salirà Vito Postiglione.

Assente Matteo Cressoni, impegnato a Le Mans, “in bocca al lupo anche per lui”, con Iron Lynx e il suo posto sarà preso dalla coppia Marco Cioci e Stefano Gai che affiancheranno Simon Mann che ritorna a bordo della 488 GT3, dopo aver saltato l’appuntamento di Imola per impegni universitari.

Abbiamo raggiunto il pilota romano al rientro nella serie tricolore: "Per me tornare nel campionato è sempre un tornare a casa e poi a Vallelunga è una doppia soddisfazione. Grazie al Campionato Italiano ho iniziato la mia carriera che mi ha portato nel Wec, Le Mans Series e tutte le gare che ho fatto principalmente all’estero. C’è un legame profondo con le persone che lavorano nel Campionato Italiano, sono cresciuto con loro".

"Sono felice di dare il mio supporto a Simon che lotta per il campionato e trovare Stefano Gai con cui gareggio per la prima volta. Sarà difficile visto il livello alto, ma per quanto possibile non la renderemo facile. Sono un pilota Af Corse da tredici anni e la mia esperienza aiuterà Simon a crescere, una nuova sfida che a me piace molto. Non vedo l’ora che scatti il semaforo verde".

Stefano Gai ritorna dopo il titolo Endurance dello scorso anno, abbiamo sentito anche lui: "Felice di tornare in macchina, grazie a questa opportunità di Af Corse. Cercheremo di dare il massimo insieme a Marco per aiutare Simon che continua a crescere di esperienza. Risalgo in macchina dopo circa un anno, ovviamente saremo in PRO-AM ma come sempre darò il mio 100%".

In GT4 la coppia Nova Race Segù-Magnoni divideranno il volante della Mercedes con De Luca che pur mantenendo l’impegno nella serie Sprint, debutta nella serie di durata.