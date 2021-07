Motorsport Games firma un accordo per portare sul mercato il gioco ufficiale di IndyCar

Miami - 15 luglio 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ( "Motorsport Games" ), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, ha annunciato oggi di aver stipulato licenze di gioco ed esports. La licenza esports è stata stipulata con l'intento delle parti della licenza di formare un rapporto esclusivo per sviluppare eventi ufficiali esports INDYCAR SERIES. Il titolo di debutto dovrebbe essere lanciato nel 2023 su console Xbox, PlayStation e su PC. La partnership include inoltre un accordo esports che potrebbe prendere il via già quest'anno. I dettagli sulle competizioni che vedranno protagonisti gli atleti della NTT INDYCAR SERIES dovrebbero essere annunciati in un secondo momento.

"Motorsport Games e INDYCAR sono entusiasti di fornire ai fan un'esperienza di gioco dedicata attesa da tempo – ha detto Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games – Dopo decenni di corse di livello mondiale, non possiamo pensare a una lega più meritevole per un franchising di videogiochi. L’INDYCAR condivide il nostro impegno a portare esperienze autentiche agli appassionati di corse automobilistiche. I fan possono anticipare la NTT INDYCAR SERIES per soddisfare lo stesso livello di eccellenza e di gameplay coinvolgente che si aspettano da Motorsport Games”.

"La nostra partnership con Motorsport Games porterà la feroce competizione della NTT INDYCAR SERIES a un pubblico di gioco globale affamato di contenuti motorsport di qualità – ha detto Mark Miles, Presidente e CEO di Penske Entertainment – Come il talento e la profondità del nostro campo, l'universo INDYCAR continua ad espandersi e crescere rapidamente. Motorsport Games è un’industria leader del settore con un track record di innovazione e sappiamo che i nostri fan avranno il 2023 e il debutto di questo nuovo videogioco NTT INDYCAR SERIES cerchiato sui loro calendari".

La relazione di Motorsport Games con INDYCAR produrrà un nuovissimo franchising che è stato atteso con impazienza dagli appassionati di corse e di giochi. Lo stile audace, audace e impenitente di INDYCAR è pronto per un franchising di videogiochi costruito interamente intorno al suo marchio in espansione. La principale serie di corse a ruote scoperte del Nord America presenta una lista crescente di giovani stelle in ascesa e veterani di talento con riconoscimento globale del nome. Questi atleti temerari competono attraverso una serie di ovali, strade e percorsi stradali unicamente impegnativi e diversificati.

"Sono entusiasta che i nostri fan saranno in grado di portare la NTT INDYCAR SERIES nelle loro case con questo nuovo franchising di videogiochi – ha detto Pato O'Ward, pilota della Arrow McLaren SP – Questa è una grande opportunità per i fan di connettersi alla nostra serie ancora di più, dal guardarci nei fine settimana a giocare come noi sulle loro piste preferite ogni volta che vogliono".

Per maggiori informazioni, visita il sito: https://indycargame.com/

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, combina videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni e contenuti esports per gli appassionati di corse e i giocatori di tutto il mondo. L'azienda è lo sviluppatore di videogiochi con licenza ufficiale ed editore per serie iconiche di corse automobilistiche tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 ore di Le Mans e il British Touring Car Championship ("BTCC"). Motorsport Games è un premiato partner esports di scelta per 24 Ore di Le Mans, Formula E, BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League tra gli altri.

Per maggiori informazioni su Motorsport Games visita: www.motorsportgames.com

Informazioni sull’INDYCAR:

L’INDYCAR è l'organo di governo con sede a Indianapolis per la principale serie di corse automobilistiche a ruote aperte del Nord America, la NTT INDYCAR SERIES. La serie presenta un campo internazionale dei piloti più versatili del mondo - tra cui il sei volte campione della serie Scott Dixon, il due volte campione della serie Josef Newgarden e il due volte vincitore della 500 miglia di Indianapolis Takuma Sato - che competono su superspeedway, ovali corti, circuiti stradali e percorsi stradali permanenti. La stagione consiste di 16 gare negli Stati Uniti ed è evidenziata dalla storica 500 miglia di Indianapolis presentata da Gainbridge. La NTT INDYCAR SERIES, l'Indianapolis Motor Speedway e la IMS Productions sono di proprietà della Penske Corporation, un leader mondiale dei trasporti, dell'automobile e degli sport motoristici. Per ulteriori informazioni su INDYCAR e la NTT INDYCAR SERIES, visita il sito www.indycar.com.

