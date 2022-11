Motorsport Games annuncia un aggiornamento di contenuti per rFactor 2

MIAMI, Florida – 7 novembre 2022 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, ha annunciato oggi un aggiornamento dei contenuti di rFactor 2, una delle piattaforme di corse simulate più autentiche a disposizione dei piloti di tutto il mondo.

L'aggiornamento dei contenuti di questo trimestre contiene nuove auto che gli utenti potranno provare al volante. In seguito alla collaborazione tra il British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games e Studio 397, una quinta auto del mondo reale farà parte del roster: la BMW 330i M Sport NGTC BTCC (qui il trailer). L'auto a trazione posteriore, sviluppata da West Surrey Racing, segna l'ingresso ufficiale del produttore nel BTCC. Inoltre, verrà aggiunta la Vanwall Vandervell LMH (qui il trailer), costruita secondo le specifiche di Le Mans Hypercar e creata con dati derivati dalla vettura reale e dallo stesso team di ingegneri.

Verranno aggiunti alla piattaforma anche nuovi tracciati, che per la prima volta sono stati scansionati al laser (LIDAR) in un prodotto disponibile in commercio. I circuiti britannici di Thruxton (Hampshire) e Croft (North Yorkshire) sono stati scansionati al laser in rFactor 2, insieme al circuito ExCeL di Londra, caratterizzato da un innovativo layout indoor/outdoor. Oltre ai circuiti britannici, il Bahrain International Circuit farà il suo debutto in rFactor 2 e sarà caratterizzato da un ciclo completo giorno/notte e da quattro diversi layout di pista. Ulteriori informazioni su ciascun circuito sono disponibili qui:

Thruxton – Il circuito più veloce del Regno Unito, sede dello scoraggiante Church Corner. Fondato nel 1968, è utilizzato dai principali campionati automobilistici nazionali del mondo reale. Quest'anno il BTCC ha visitato il circuito due volte e tornerà nel 2023, il 3 e 4 giugno. La prima volta si è tenuta in questo circuito 43 anni fa. Qui il trailer: https://youtu.be/-AV4IpCGx44

Croft Circuit – L'unico circuito permanente di livello nazionale nel nord-est dell'Inghilterra. È noto per il suo mix di curve ad alta velocità e un settore finale stretto, che culmina in una delle curve più lente del Regno Unito, in diretto contrasto con Thruxton. Qui il trailer: https://youtu.be/hPMVA0lmooA

ExCeL London Circuit – Creata e utilizzata per la prima volta dalla Formula E nel 2021, la prima struttura al mondo a Londra mescola tornanti stretti e confini angusti all'interno di una sezione indoor. Ha debuttato virtualmente durante la competizione sportiva Formula E: Accelerate nel luglio 2022, vinta da Frede Rasmussen. Qui il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE

Bahrain International Circuit – La sede utilizzata per serie come la Formula 1 e la FIA World Endurance Series ha fatto il suo debutto in rFactor 2 durante il round inaugurale della Le Mans Virtual Series 2022-23 nel settembre 2022, vinto da Floyd Vanwall-Burst (LMP) e Oracle Red Bull Racing (GTE). Sono inclusi quattro layout: Gran Premio, Endurance, Esterno e Paddock. Qui il trailer: https://youtu.be/hvOFlUO5YpY

"Mentre rFactor 2 continua a espandersi e a definire l'aspetto delle migliori piattaforme di simulazione, siamo entusiasti che i nostri fan si mettano al volante e corrano con nuove auto e su nuovi tracciati con questo aggiornamento", ha dichiarato Zach Griffin, Director of Technology di Motorsport Games. Grazie alla nostra partnership con il BTCC e al fatto di essere il partner ufficiale di Formula E per gli esports, nonché al fatto che rFactor 2 è la piattaforma di simulazione ufficiale di Formula E, siamo in grado di portare in vita gli elementi delle corse reali nella simulazione e di fornire un'esperienza autentica per tutti". I nuovi tracciati scansionati al laser, la prima volta che vengono implementati in un prodotto di questa portata, segnano anche un nuovo capitolo per le corse simulate e siamo orgogliosi di essere in prima linea in questa innovazione."

Oggi verranno lanciati anche diversi aggiornamenti di qualità della vita di rFactor 2, tra cui:

Prestazioni AI accuratamente riviste (più fluide e naturalistiche)

Aggiornamenti sul sistema dei track limits

Aumento della realtà virtual (VR)

Modifiche all'interfaccia utente (maggiore velocità di navigazione)

Maggiore velocità di installazione dei pacchetti

Opzione impulso fari

I nuovi contenuti e le modifiche seguono l'aggiunta di un negozio nativo all'interno del gioco, che ha eliminato la necessità di uscire dalla piattaforma, mostrando le offerte di bundle e i contenuti precedentemente acquistati, implementato nell'ottobre 2022.

I fan hanno già avuto un assaggio degli ultimi contenuti del BTCC aggiunti in occasione delle quattro gare attivate quest'anno (Snetterton, Thruxton, Silverstone National e Brands Hatch GP). Le ultime aggiunte di auto e tracciati a rFactor 2 portano il totale a sei tracciati e cinque tipi di auto rispettivamente del BTCC rappresentati nella simulazione, compresi i due tracciati di Brands Hatch.

La ripartizione dei prezzi per i nuovi contenuti rilasciati è la seguente:

- Pacchetto Q4: prezzo approssimativo = 27,99 euro (31,5% di sconto)

o Include: BMW 330i M Sport BTCC, Vanwall Vandervell LMH, Circuito internazionale del Bahrain, Circuito di Croft, Circuito di Thruxton, Circuito ExCeL di Londra.

- British Track Pack: prezzo approssimativo = 19,99 euro (sconto del 37,5%)

o Circuito di Croft, Brands Hatch, Donington Park, Circuito di Thruxton

- Articoli individuali

o Vanwall Vandervell LMH - € 4,99

o BMW 330i M Sport BTCC - € 4,99

o Vauxhall Astra BTCC - € 4,99

o Circuito di Croft - € 6,99

o Circuito di Thruxton - € 6,99

o Circuito ExCeL di Londra - € 7,99

o Circuito internazionale del Bahrain - € 8,99

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. rFactor 2 funge anche da piattaforma ufficiale per le corse simulate di Formula E, mentre alimenta F1 Arcade grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

Dichiarazioni previsionali:

