Valtteri Bottas presente alla Race of Champions 2023

Dopo essere stato costretto a saltare l’appuntamento del 2022, Valtteri Bottas avrà modo nel 2023 di prendere parte per la prima volta alla Race of Champions.

Il pilota dell’Alfa Romeo Sauber, che nel su curriculum può vantare 10 vittorie in Formula 1, farà squadra con il due volte campione del mondo di F1 Mika Hakkinen per formare il Team Finlandia nella Nations Cup e parteciperà anche alla gara individuale che si terrà a Pite Havsbad, in Svezia, il 28-29 gennaio del prossimo anno.

Il duo finlandese si unisce ai già annunciati Sebastian Vettel, Johan Kristoffersson, Jamie Chadwick e Petter e Oliver Solberg.

"Non vedo l'ora di poter finalmente debuttare alla Race Of Champions! Ho seguito l'evento in TV per molti anni e l'anno scorso sono stato vicinissimo a partecipare, ma ho dovuto saltare l’evento all'ultimo minuto", ha detto Bottas.

"È stata dura vedere tutti divertirsi con le loro auto sulla neve e sul ghiaccio in Svezia, quindi sono felice di unirmi a loro a Pite Havsbad a gennaio”.

"Sono anche entusiasta di poter affiancare Mika Hakkinen nel Team Finlandia nella ROC Nations Cup. Sono diventato un buon amico di Mika nel corso degli anni e sarà un piacere speciale poter correre al suo fianco”.

"Abbiamo entrambi partecipato all’Artic Rally in alcune occasione e spero che grazie a questa esperienza saremo in grado di battere i nostri vicini nordici e tutti gli altri. Poi dovremo mettere da parte la nostra amicizia e duellare l’uno contro l’altro nella Race Of Champions individuale. Qualunque cosa accada, sono sicuro che daremo vita a un grande spettacolo per tutti i fan presenti in circuito ed il mondo intero".

La Race of Champions si è trasferita in Svezia, su tracciati con fondo nevoso e ghiaciato, all'inizio di quest'anno dopo aver gareggiato in tutto il mondo in città come Parigi, Londra e Città del Messico.

Dopo il successo dell'edizione 2022 l’evento rimarrà nella sede di Pite Havsbad anche per il 2023.

La lista completa dei piloti che parteciperanno alla Race of Champions 2023 sarà annunciata nelle prossime settimane durante la preparazione dell'evento.