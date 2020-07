Motorsport.com lancia un servizio di abbonamento in Francia

Londra, Regno Unito, 8 luglio 2020 – Motorsport Network, la piattaforma integrata digitale scelta da milioni di appassionati di automotive e gare, si espande con i contenuti premium ad iscrizione. Il servizio parte in Francia e proseguirà nelle 10 lingue in tutto il mondo.

Motorsport Network ha stabilito un programma di iscrizioni in lingua inglese sulle sue proprietà Motorsport ed Autosport, sfruttando la lunga esperienza e la posizione di settore dei suoi migliori giornalisti e redattori, che sono esclusivi del Network. Questo ha un consolidato programma di abbonamenti su Motorsport.tv, con ricchi contenuti come il film "Heroes" di Manish Pandey e l'archivio completo di Le Mans.

L'offerta in abbonamento ha l'obiettivo di offrire ai clienti contenuti ricchi e divertenti, supportata dall'ampio archivio del Network di Motorsport Images, Motorsport.tv e Duke Video. Gli appassionati possono anche accedere a contenuti più approfonditi alimentati dai dati del business Motorsport Stats, che è un fornitore di fiducia per molti stakeholder chiave del settore.

L'espansione del programma di abbonamento fa parte della strategia aziendale per migliorare l'esperienza dei clienti e le offerte esclusive. L'azienda ha recentemente annunciato il suo programma Motorsport Rewards che incoraggia i clienti a vincere premi per aver fatto ciò che li diverte, come la lettura di articoli, la visione di video e la scelta di un'offerta di vendita di biglietti per le gare. Una volta entrati in una piattaforma del Motorsport Network, i clienti possono guadagnare punti per carte regalo, abbonamenti, orologi, abbigliamento, poster e opere d'arte, concorsi a premi e codici digitali per videogiochi.

Filippo Salza, EVP Racing e Automotive afferma: “Siamo entusiasti del lancio del nostro servizio premium in Francia. Questo è uno dei molti passi che ci prefiggiamo di fare nelle varie proprietà che abbiamo sotto il nostro network. Il nostro pubblico vuole accesso alle ultime notizie ed a contenuti curati e noi continueremo a fornire questo e molto altro".

Mehul Kapadia, Direttore Operativo Motorsport Network dichiara: “Questa espansione del nostro servizio su più aree geografiche e lingue è parte della nostra strategia per migliorare l'esperienza e costruire offerte esclusive. Con un numero sempre maggiore di tifosi che vogliono un impegno continuo nel loro sport preferito, questo servizio di contenuti premium terrà i tifosi vicini a tutti gli aspetti dell'azione sportiva".