La Le Mans Virtual Series 2022-23 raggiunge un pubblico più ampio in tutto il mondo

Miami, Florida – 9 marzo 2023 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, ha annunciato oggi l'ultimo rapporto realizzato da YouGov Sport, secondo il quale la Le Mans Virtual Series, che si è svolta in cinque gare da settembre 2022 a gennaio 2023, ha registrato una crescita degli ascolti televisivi e digitali in quasi tutti i settori.

La serie di corse virtuali si è svolta nell'arco di cinque mesi su rappresentazioni estremamente dettagliate e realistiche di circuiti iconici e famosi in Bahrain, Monza, Spa e Sebring, con il finale della stagione che si è tenuto sull'iconico Circuit des 24 Heures di Le Mans, in Francia.

La 24 Ore di Le Mans Virtual del 14/15 gennaio ha riunito 45 vetture LMP e GTE con 180 piloti provenienti da 41 Paesi diversi. Le squadre si sono contese un montepremi di 250.000 dollari nel corso dei cinque round, con i concorrenti che hanno gareggiato su 164 simulatori in tutto il mondo, in rappresentanza di produttori come Alpine, BMW, Ferrari, Mercedes, Peugeot e Porsche.

Nonostante una serie di gravi problemi tecnici durante la 24 ore, che sono stati completamente analizzati e risolti, 37 concorrenti hanno preso la bandiera a scacchi in un evento drammatico e pieno di passione. Nessun altro problema tecnico di rilievo è stato riscontrato negli altri quattro appuntamenti di questa combattutissima stagione.

Photo by: Motorsport Games

In un recente rapporto di YouGov Sport, la 24 Ore di Le Mans Virtual ha registrato un'impressionante audience cumulativa di oltre 8,5 milioni di spettatori tra TV, OTT e pubblico digitale. I telespettatori di tutto il mondo hanno potuto godere di una trasmissione elegante e dominante in ogni round, con il finale di stagione che è stato trasmesso in uno speciale televisivo di 25 ore in 68 mercati di trasmissione in quattro continenti su canali come Eurosport, CNBC, Fox/Disney e Motor Trend. Dopo incredibili battaglie su e giù per il campo tra i migliori piloti professionisti e sim del mondo in rappresentanza di squadre di esports d'élite, i Campionati virtuali di Le Mans sono stati vinti da Porsche Coanda (LMP) e BMW Team Redline (GTE).

Alcuni fatti e cifre chiave della stagione della Le Mans Virtual Series:

558 ore di contenuti sono state consumate dal pubblico di #LeMansVirtual

sono state consumate dal pubblico di #LeMansVirtual 36 milioni di impressioni sui social media (fonte: FIA WEC, ACO, LMVS e Traxion), +19% rispetto all'anno precedente

di impressioni sui social media (fonte: FIA WEC, ACO, LMVS e Traxion), +19% rispetto all'anno precedente 10 milioni di visualizzazioni video (Fonte: FIA WEC, ACO e Traxion GG), +43% su base annua

di visualizzazioni video (Fonte: FIA WEC, ACO e Traxion GG), +43% su base annua 5 milioni di spettatori totali (TV lineare/streaming digitale (fonte: YouGov Sport) per la sola 24H Virtual

Il c ampione del mondo in carica di F1 e i campioni FIA di F2 e F3 sono scesi in griglia per l'evento di 24 ore

e i campioni FIA di e sono scesi in griglia per l'evento di 24 ore Fino a 227 piloti provenienti da 41 nazioni diverse - una rappresentanza più ampia che mai in questa stagione

piloti provenienti da nazioni diverse - una rappresentanza più ampia che mai in questa stagione 40 iscritti alla stagione completa suddivisi in due classi (29 LMP e 21 GTE) con +5 vetture per la 24H Virtual

iscritti alla stagione completa suddivisi in due classi (29 LMP e 21 GTE) con +5 vetture per la 24H Virtual Fino a 164 simulatori utilizzati in 38 paesi diversi in tutto il mondo (41% in più)

simulatori utilizzati in in tutto il mondo (41% in più) 356 giri completati dal vincitore, #2 Team Redline ORECA 07 LMP2 (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham)

giri completati dal vincitore, #2 Team Redline ORECA 07 LMP2 (Drugovich/Rosenqvist/Bennett/Lulham) 365.033 chilometri di gara nei cinque appuntamenti, con difficoltà tecniche riscontrate solo alla 24 Ore di Le Mans Virtuale

di gara nei cinque appuntamenti, con difficoltà tecniche riscontrate solo alla 24 Ore di Le Mans Virtuale 36.951 sorpassi , che hanno dato vita a una visione avvincente

, che hanno dato vita a una visione avvincente 2.226 soste totali ai box, mentre i team calcolavano i numeri e implementavano le strategie

Pierre Fillon, Presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, che è partner della Le Mans Virtual Series, ha commentato: "È molto incoraggiante vedere che la stagione della Le Mans Virtual Series è stata un successo generale, nonostante alcuni problemi tecnici incontrati nella 24 Ore di Le Mans Virtual. Siamo lieti di vedere che la popolarità delle gare di simulazione di endurance continua a crescere di anno in anno e siamo tutti impazienti di vedere il lancio del gioco ufficiale di Le Mans Esports alla fine di questo anno centenario molto speciale."

Gérard Neveu, Produttore Esecutivo della 24 Ore di Le Mans Virtual: "A nome di tutti noi di Le Mans Virtual Series, vogliamo ringraziare sinceramente tutti i nostri concorrenti e i team che hanno reso possibile tutto questo, i nostri partner per il loro continuo e fedele supporto e i milioni di fan che hanno seguito i nostri eventi e che hanno animato i siti dei social media con i loro commenti di supporto, entusiasmo e fervore".

"Quando si guardano le cifre, è evidente la portata della popolarità della serie, in particolare della 24 Ore di Le Mans Virtual. Ci spingiamo costantemente oltre i confini della tecnologia, dell'eccellenza sportiva e dell'organizzazione, e di ciò che ci aspettiamo da noi stessi. A volte, come abbiamo visto, questo non va secondo i piani, ma impariamo da questo e andiamo avanti, perché il futuro della serie è luminoso".

Informazioni sulla Le Mans Virtual Series:

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. I piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono a squadre di esports d'élite per affrontare le classiche gare di endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual. Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games, sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).

1° round - 8 Ore del Bahrain, Bahrain - 17 settembre 2022

Round 2 - 4 Ore di Monza, Italia - 8 ottobre 2022

Round 3 - 6 Ore di Spa, Belgio - 5 novembre 2022

Round 4 - 500 Miglia di Sebring, USA - 3 dicembre 2022

Round 5 - 24 Ore di Le Mans virtuale - 14/15 gennaio 2023

Informazioni su Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. rFactor 2 funge anche da piattaforma ufficiale per le corse simulate di Formula E, mentre alimenta F1 Arcade grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è fonte di eccitazione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

