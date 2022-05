Bardahl Technos XFS l'olio nato dall'esperienza nelle corse

"Una cosa la facciamo solo quando la sappiamo fare bene. Quando è così, la facciamo". E' con questo mantra che Bardahl affronta il proprio lavoro, le proprie idee, e le realizza. Niente è lasciato al caso. L'eccellenza premia sempre. Ed è proprio così che è nato il lubrificante Technos XFS.

In questa puntata di Officina Motorsport cerchiamo di andare più a fondo, scoprire caratteristiche, peculiarità e funzione di questo prodotto realizzato da Bardahl per tutti i clienti che hanno l'aspirazione e la volontà di prendersi cura della propria vettura e farlo con materiale di spessore.

Il lubrificante Technos XFS realizzato da Bardahl con la tecnologia e l'esperienza fatta in tanti anni passati nelle corse è nato per rispondere a tutte le esigenze delle vetture Euro 6 e per tutte, ma proprio tutte, le Case costruttrici.

Le differenze tra Technos XFS e altri lubrificanti

Basi sintetiche e pacchetti di additivi rendono questo prodotto diverso, più completo rispetto ai lubrificanti internazionali. Proprio l'aspetto legato agli additivi non deve essere lasciato in secondo piano: Bardahl, infatti, è nata proprio come produttrice di sostanze aggiunte all'olio con lo scopo di mantenere efficiente più a lungo il motore.

Technos XFS: chi è l'utilizzatore tipo?

Non esistono vere e proprie fasce di clientela per questo lubrificante Bardahl, e il perché di questa affermazione è molto semplice: tutti possono usufruire del lubrificante Technos XFS.

Questo prodotto serve soprattutto per la manutenzione del motore, per avere cura della propria auto e mantenerla prestazionale nel tempo. Ha l'obiettivo di incidere anche nel risparmio di carburante e della manutenzione del veicolo stesso. Dunque ha tante funzioni che, nel tempo, portano l'automobilista a ricevere diversi benefici dal suo utilizzo.

Nella scheda tecnica che vedrete al termine del video troverete tutti i dettagli tecnici di Technos XFS. Bardahl, con trasparenza, competenza e qualità, si prende cura delle vostre vetture.