Formula 4 | A Vallelunga cambia di nuovo il programma del weekend

Cambia il programma dell’Italian F.4 a Vallelunga. In seguito ad alcune defezioni rispetto all’elenco originario, si torna al consueto programma con 3 gare.

Assenti all’autodromo capitolino per il 4° round di Campionato saranno Arias Deukmedjian (Van Amersfoort Racing) e Oleksander Partyshev (Jenzer Motorsport), mentre Nicola Lacorte (Iron Lynx) svolgerà solamente i test del giovedì, in attesa di fare il suo esordio più avanti nel corso della stagione, riportando così il numero di vetture entro quello consentito dal limite della capacità della pista.

Dopo la giornata di test si procederà dunque con le libere al venerdì, in due sessioni, dalle 11.45 alle 12.25, poi di nuovo alle dalle 16.45 alle 17.25.

Le qualifiche tornano, come di consueto, alla mattinata di sabato, in due sessioni da 15’, intervallate da uno stop di dieci minuti, che prenderanno il via alle 10.30.

Poi Gara 1 nel pomeriggio di sabato 2 luglio, al via alle 15.10 sulla misura di 30’+1 giro. Domenica 3 luglio lo start di gara 2 alle 9.00 (30’ + 1 giro), mentre l’ultima gara del weekend prenderà il via alle 14.00 (30’ + 1 giro).

Non cambia dunque a Vallelunga il format di gara già visto nei precedenti 3 round di Campionato, in un appuntamento di gara che rimane molto ricco, rappresentando comunque un record per la stagione 2022, con 37 piloti pronti a scendere in pista.