Tatuus lancia l'Esport di F4 e Formula Regional

In questo periodo senza precedenti per lo stop dovuto al Covid-19, e in attesa di riprendere quanto prima le competizioni nei circuiti con la ripartenza della stagione 2020, Tatuus ha voluto mantenere alta la passione con un evento, il EWSK Formula Super Masters, approvato da ACI Sport e ACI Esport, che vedrà sfidarsi piloti professionisti di ieri e oggi con vetture di F4 e Formula Regional, ma questa volta nel mondo virtuale.

Il progetto esport è realizzato sul fronte tecnico dalla società specializzata World Pro Racing, e permetterà sfide emozionanti fra piloti professionisti che si sono iscritti sul sito www.worldproracing.com nella seziona events, e sono stati selezionati dall’organizzazione. Tatuus vedrà, seppur in modo virtuale, impegnate le proprie vetture di Formula 4 T-014 e Formula Regional T-318.

I test si svolgeranno sull’Adria International Raceway dal 15 al 18 maggio, data ultima di registrazione ed iscrizione all’evento. I test saranno completi di livetiming. Nei 4 giorni i piloti iscritti potranno cimentarsi nei test tramite “hot laps”, che li vedranno girare sul tracciato di Adria con condizioni standard e gomme nuove ad ogni giro per tutti i partecipanti. Al termine dei 4 giorni i piloti verranno scelti per le gare di qualificazione che si svolgeranno il 19 maggio sempre sul circuito di Adria, e che vedranno i piloti divisi in gruppi.

I primi 12 piloti di ogni gara di qualificazione accederanno direttamente alle finali sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. I piloti esclusi potranno comunque partecipare la mattina del 23 maggio agli “hot laps” sul circuito di Imola e i migliori 20 piloti si sfideranno nella gara di ripescaggio dalla quale i primi 6 piloti parteciperanno alla finale il pomeriggio del 23 maggio.

Quindi gran finale il 23 maggio a partire dalle 19.10 con la prima sessione di prove di qualificazione e successivamente le due gare da 25 minuti che saranno trasmesse live a partire dalle 19:30 complete di commento in inglese del telecronista, con diretta streaming sui canali Facebook ACI Sport, Italian F4 e Formula Regional European Championship certified by FIA, e sul canale Youtube di WSK Promotion.