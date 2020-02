Roman Stanek con Prema per la stagione 2020

Il 15enne pilota ceco proviene da una stagione rookie molto positiva nel campionato Formula 4. Staněk è arrivato quinto nell’Italian F4 Championship powered by Abarth, aggiungendo un'altra vittoria al suo nome nonostante non abbia partecipato alla stagione completa.

Avendo trovato grande chimica nella sua prima stagione in monoposto, Stanek si sta preparando per il passo successivo verso la professionalità. Si unirà a una squadra che ha dominato la serie 2019 con 16 vittorie e 13 pole position e che non vede l'ora di confermare gli stessi livelli nel 2020.

Avendo mostrato un ritmo serrato e un approccio maturo, il team è fiducioso del potenziale di Stanek come leader e, dato che le prime indicazioni sui test sono state ottime finora, tutti sono fiduciosi dell'inizio della stagione 2020.

"Roman ha avuto un grandissimo successo nella sua stagione da debuttante in Formula 4, quindi non vediamo l'ora che si unisca a noi per il 2020. Certo, è molto giovane, ma ha già mostrato la velocità e la consistenza necessarie per continuare la crescita ed avere successo fin dall'inizio. Non vediamo l'ora di lavorare con nuovi talenti e Stanek ci ha davvero impressionato. Siamo lieti di averlo a bordo mentre ci prepariamo per quella che speriamo sarà una nuova stagione estremamente positiva" ha detto il team manager Angelo Rosin.

"Sono entusiasta di unirmi al Prema Powerteam per il Formula Regional European Championship certified by FIA 2020. L'anno scorso è stata la mia prima stagione di corse automobilistiche e sono stato davvero soddisfatto dei risultati. Sono orgoglioso di passare alla Formula Regional e farò del mio meglio per essere competitivi fin dall'inizio, dopo i test positivi che abbiamo svolto insieme. Il team è uno dei più forti negli sport motoristici e mi sono davvero divertito a guidare la macchina finora. Sono fiducioso del potenziale e non vedo l'ora che inizi della stagione!" ha aggiunto Roman Stanek.