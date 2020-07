Formula Regional: tris di pole per Arthur Leclerc a Misano

Un inizio di stagione migliore di così Arthur Leclerc non poteva immaginarselo. Il monegasco del team Prema è stato infatti l’autentico dominatore delle due sessioni di qualifiche sul tracciato di Misano e grazie anche al secondo giro più veloce si è garantito il diritto di scattare dalla pole anche in Gara 3.

1’30’’269 è stato il tempo che ha consentito a Leclerc di aggiudicarsi la pole per Gara 1, ma il monegasco ha dovuto faticare nel contenere la pressione sia del compagno di team Petecof, distante appena 60 millesimi, che di Juri Vips che al volante di una monoposto del KIC Motorsport si è dovuto accontentare del terzo tempo con un gap di soli 81 millesimi.

Prema in grande spolvero anche con Oliver Rasumssen quarto ma distante poco più di tre decimi dal crono firmato Leclerc.

1’29’’789 è stato invece il riferimento ottenuto dal monegasco per la Qualifica 2, ed anche in questa occasione Leclerc ha dovuto spremere il massimo dalla propria monoposto per tenere a bada un Vips scatenato, e distante solo 34 millesimi, ed un Petecof sempre sul pezzo con un gap di 116 millesimi.

Anche in questo caso Rasmussen scatterà dalla quarta casella, mentre l’altra portacolori del team italiano, Jamie Chadwick, ha chiuso entrambi i turni col settimo crono.

La terza Gara del weekend di Misano vedrà Leclerc partire dalla pole davanti a Petecof, ma il secondo miglior giro del monegasco è stato di appena 10 millesimi più rapido di quello del brasiliano, mentre Juri Vips ha confermato tutto il suo talento e scatterà daccapo dalla terza casella (come in Gara 1) con al suo fianco Rasmussen.