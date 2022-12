Formula E | Vergne: "Ottimo il ritorno di chi era andato via"

Jean-Eric Vergne a Valencia ha cominciato il lavoro in preparazione alla stagione 2023 della FIA Formula E con i test collettivi.

Sul Circuito Ricardo Tormo, il francese e il suo compagno di squadra Stoffel Vandoorne hanno dato il via alle operazioni con il team DS Penske sulla monoposto Gen3.

'JEV' si è fermato a parlare della sua E-Tense FE23 con i giornalisti presenti in Spagna, fra cui Motorsport.com, spiegando le prime impressioni durante la sosta di metà mattina.

Jean-Eric-Vergne, DS Penske Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

Il meteo qui non è il massimo, c'è tanto vento; è stato un problema?

"In realtà non troppo, quindi siamo riusciti a lavorare bene".

Le tue prime impressioni sulla nuova vettura quali sono?

"Come sappiamo sono monoposto più leggere e veloci, con una nuova aerodinamica, quindi possiamo essere più veloci sicuramente. Poi non sto molto a guardare i tempi sul giro e a fare paragoni".

Come ti sei trovato con la novità del motore anteriore per recuperare energia in frenata?

"Credo sia fatto bene e non influisce più di tanto sulla guida del pilota. Si può recuperare molta più energia, poi ovviamente si avverte il peso maggiore all'anteriore. Per me in termini di tecnologia è un bel passo avanti".

Una vettura più leggera pensi che possa soffrire di più nei circuiti sconnessi?

"No, penso sia più semplice da guidare rispetto alla precedente. Almeno sulla carta, poi magari avrò torto, ma lì lo scopriremo solo in gara!"

Jean-Eric Vergne, DS Penske Photo by: DS Automobiles

Con il team come ti sei trovato?

"Bene, i meccanici e il mio ingegnere sono nuovi, ma ho anche persone che sono le stesse degli anni passati, dunque per me non cambia molto in realtà. Comunque stiamo lavorando bene".

E con le nuove gomme Hankook?

"Al momento non c'è molto da dire, le vetture sono diverse dall'anno scorso per cui penso basti guardare i parziali e i tempi sul giro per tirare le somme, senza andare troppo nello specifico".

Cosa ne pensi dei nuovi marchi arrivati nella serie?

"Penso che per la Formula E sia importante avere nuove Case come Maserati e Cupra, specialmente quella del Tridente, che è un marchio iconico che mi è sempre piaciuto. E' grandioso e fa crescere sempre di più il campionato. Fra l'altro Cupra ha fatto tornare ABT, vuol dire che si sono resi conto di aver sbagliato a lasciare e riaverli qui è ottimo".

Jean-Eric Vergne, DS Penske Photo by: DS Automobiles

Cosa ti aspetti dalle nuove gare del calendario?

"Sono molto contento di andare in Brasile e a Città del Capo, il Sudafrica mi è sempre piaciuto come posto. Penso che la Formula E faccia bene ad andare in vari posti e nuove città".

Pensi che prima o poi la Formula E potrà correre su un circuito vero e proprio, come questo a Valencia?

"No, credo che al momento la serie sia più adatta a piste cittadine, poi in realtà non so ancora come sarà correre con queste nuove macchine. Dopo le prime gare probabilmente ci faremo un'idea più precisa in merito, ma al momento penso che il DNA del campionato sia gareggiare nei cittadini".

Sei il veterano del team, ti senti il leader?

"Non credo ce ne sia uno, a dir la verità. Ho sicuramente più esperienza a livello di squadra, ma Stoffel ne ha potuta accumulare in Mercedes lavorando in maniera diversa, quindi anche lui ci porterà qualcosa. Inoltre è il Campione in carica, per cui può essere leader pure lui. Dobbiamo lavorare bene assieme per fare crescere la squadra e sviluppare l'auto. E il fatto che possiamo essere entrambi da vertice credo sia un bene per tutta la DS Penske, che ha grandi aspettative su di noi".