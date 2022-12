Formula E | Vandoorne: "Gen3 già ok. Novità? Aria fresca per me"

La Formula E ha ufficialmente dato il via alla stagione 2023 con i test collettivi di Valencia, nel quali tutti andranno alla caccia del Campione in carica, Stoffel Vandoorne.

Il belga è il volto nuovo in casa DS Penske e dovrà difendere la corona iridata dall'assalto dei rivali, in una annata che si aprirà a gennaio in Messico con tante novità, a cominciare dalle monoposto Gen3 di nuova concezione.

La E-Tense FE23 ha percorso i primi giri sotto il cielo plumbeo del Circuito Ricardo Tormo e a metà della prima giornata, Vandoorne ha potuto già dare le sue prime impressioni ai giornalisti presenti, tra i quali Motorsport.com.

Stoffel Vandoorne, DS Penske Photo by: Malcolm Griffiths / Motorsport Images

Come sono andati questi primi giri?

"Direi piuttosto bene, considerando che siamo qui per la prima volta con le nuove Gen3, quindi non si sa cosa aspettarsi più di tanto. Per quanto ci riguarda è andato tutto bene, non si sono verificati problemi, che era l'obiettivo primario per noi. E' presto per parlare di prestazioni, ma pare che siamo competitivi, per cui dobbiamo pensare a lavorare bene, provando diverse configurazioni e soluzioni in modo da costruirci delle basi buone in vista della prima gara in Messico".

Il meteo non è bellissimo, ti preoccupa l'eventuale pioggia?

"In realtà no, anzi, può essere un aspetto positivo perché non abbiamo mai provato la vettura sul bagnato. Sono macchine già piuttosto difficili da condurre sull'asciutto, quindi credo che sia un'occasione anche per la squadra per provare diverse cose".

Quali sono le differenze lavorative che hai trovato nel team DS Penske, tu che vieni dalla Mercedes?

"Ovviamente parliamo di un gruppo di persone completamente diverso rispetto alla Mercedes. Sono comunque ragazzi molto molto bravi e preparati, stiamo pian piano conoscendoci e imparando a lavorare facendo tante riunioni. Bisogna gestire diversamente certe situazioni, ma è una cosa normale quando si cambia squadra. La cosa bella è che siamo davanti ad una nuova generazione di vetture e io ho fatto esperienza in Mercedes, mentre loro ne hanno tanta e di successo dagli anni passati. Personalmente cerco di dare indicazioni e pareri su dove e come migliorare, cosa che fanno anche loro. Per me è una boccata d'aria fresca".

Stoffel Vandoorne, DS Penske Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

La vettura Gen3 com'è rispetto alla Gen2?

"E' molto diversa ed è difficile compararle. Lo stile di guida è cambiato tanto, in più ci sono anche le gomme Hankook che sono nuove, quindi dobbiamo capire come sfruttarle".

Ecco, le gomme come ti sono sembrate?

"Sono più dure rispetto alle Michelin, il che qui a Valencia ci costringe a fare un po' più di giri per entrare nella finestra di sfruttamento ottimale. Questo cambia molto il modo di guidare del mezzo, della gestione delle frenate e così via. E' un approccio diverso e di fatto ognuno di noi dovrà riadattarsi completamente".

La Formula E usa una mescola singola per tutte le condizioni, pensi che un domani potranno arrivare le gomme specifiche da pioggia?

"Sarebbe bello in futuro avere entrambe le coperture. Con le slick sono convinto che i tempi sul giro scenderebbero parecchio con queste auto, quindi potrebbe essere una possibilità. In FE solitamente non ci sono tante gare sull'acqua, ma comunque è un aspetto che potrebbe essere preso in considerazione. Per adesso abbiamo solo questa mescola, quindi cerchiamo di lavorare bene su di essa".