F2 | Hitech scommette su Hadjar e Crawford nel 2023

Giornata importante per il Junior Team Red Bull. Dopo l'annuncio del passaggio di Pietro Fittipaldi e Zane Maloney in Carlin, anche Hitech ha comunicato la propria formazione per la nuova stagione 2023 di Formula 2, in cui schiererà Isack Hadjar e Jak Crawford, due prodotti del vivaio Red Bull.

Per la scuderia britannica si tratterà quindi di una line-up composta interamente da piloti all'esordio nella categoria, avendo corso fino all'anno passato in Formula 3. Tuttavia, entrambi sono volti noti all'interno della scuderia britannica: Crawford aveva fatto il proprio debutto in F3 nel 2021 proprio tra le file del team Hitech prima di passare in Prema l'anno successivo, mentre Hadjar ha dimostrato il suo talento con un buon quarto posto nella stagione 2022 di F3 dopo essere rimasto in lizza per il titolo fino all'ultimo round.

Un risultato, impreziosito da tre vittorie e altri due podi, che ha convinto Helmet Marko e Hitech a scommettere su di lui e a garantirgli un sedile per il passaggio di categoria. "Sono davvero entusiasta di far parte del team Red Bull Junior e di continuare questo viaggio con Hitech per un altro anno. Spero che riusciremo a vincere altre gare e a fare una grande stagione insieme", ha dichiarato Hadjar.

Se per Hadjar le ambizioni sono estremamente elevate, per Crawford il 2023 dovrà essere l'anno del riscatto per riprendersi da un 2022 in cui non ha totalmente convinto, anche rispetto ai compagni di casacca in Prema. Attualmente, il pilota americano è impegnato nel campionato Formula Regional Middle East, proprio in preparazione alla sua prima stagione in F2.

Jak Crawford in azione in Formula 3 con Prema Racing nella passata stagione Photo by: Formula Motorsport Ltd

"Sono lieto di tornare con Hitech per la mia prima stagione di Formula 2. Sarà una stagione dura con una griglia di partenza molto competitiva, ma non vedo l'ora di affrontare questa sfida", ha spiegato Crawford nel momento dell'annuncio.

Entrambi i piloti del Red Bull Junior Team hanno comunque già avuto modo di provare le nuove monoposto, avendo partecipato ai post-stagionali che la Formula 2 ha disputato sul circuito di Yas Marina lo scorso novembre.

Il Team Principal Hitech, Oliver Oakes, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di schierare ancora una volta due vetture in FIA Formula 2 con i colori del Red Bull Junior Team, soprattutto con due giovani talenti così promettenti. Isack l'abbiamo visto in prima persona nel suo anno da rookie in Formula 3 e Jak lo conosciamo bene dalla sua prima stagione in F3 con noi nel 2021".