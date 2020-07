Ferrari Challenge Europe: Tabacchi e Grouwels vincono ad Imola

La gara del Ferrari Challenge, che ha segnato la ripartenza delle attività motoristiche in Italia, si è disputata nella stretta osservanza delle misure di sicurezza dettate dalle autorità nazionali e sportive.

Trofeo Pirelli

Emanuele Maria Tabacchi (Rossocorsa) è il vincitore della prima gara del 2020 del Trofeo Pirelli, un successo conquistato al termine di una fuga solitaria favorita dal duello per la piazza d’onore protrattosi per quasi tutti i trenta minuti previsti tra Fabienne Wohlwend (Octane 126) e Michelle Gatting (Niki Hasler).

Il campione in carica del Trofeo Pirelli Am è stato autore di uno spunto brillante al via che gli ha permesso di scavalcare la Wohlwend, autrice della pole position nella qualifica del mattino.

Da quel momento in avanti, per Tabacchi si è trattato di amministrare il vantaggio senza doversi preoccupare dell’eventuale rimonta di Thomas Neubauer (Charles Pozzi – Courage) che ha dovuto concludere anzitempo la gara.

Nel finale, dopo aver superato con una splendida manovra la Gatting, la Wohlwend è stata costretta a rinunciare alla seconda posizione essendo rimasta senza carburante all’ultimo giro, ma ottenendo comunque la terza posizione. Di Tabacchi il giro più veloce della corsa in 1:44.221.

Nel Trofeo Pirelli Am, il successo è andato a Matúš Vyboh (Scuderia Praha), ottimo terzo assoluto. Il pilota slovacco ha avuto la meglio nei confronti del debuttante Frederik Paulsen (Formula Racing), autore della pole position. Vyboh, che bissa la vittoria conquistata lo scorso anno al Nürburgring, ha sorpreso il rivale allo start, controllandone gli attacchi fino alla bandiera a scacchi. Terza posizione per un altro pilota di Formula Racing, Oliver Grotz.

Coppa Shell

La prima gara della Coppa Shell è stata vinta con autorevolezza da Roger Grouwels (Kroymans Automotive). Scattato dalla terza posizione, Grouwels ha saputo approfittare dell’uscita di scena del poleman Thomas Gostner (CDP – MP Racing), che non è partito a causa di un guasto tecnico.

Il primo sigillo stagionale dell’olandese è maturato al termine di una gara combattuta, con la prima posizione conquistata dopo un brillante sorpasso ai danni di Fons Scheltema (Kessel Racing), che ha chiuso la gara sul gradino più basso del podio, preceduto da Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport).

Nella Coppa Shell Am il successo è andato a Michael Simoncic (Baron Motorsport), che ha avuto la meglio nei confronti di “Alex Fox” (SF Grand Est Mullhouse) e di Dusan Palcr (Scuderia Praha).

Appuntamenti

Domenica il programma si svolgerà in maniera analoga rispetto a quello odierno, anche se la gara del Trofeo Pirelli è stata anticipata di un’ora e inizierà alle 14;00, mentre quella dedicata ai piloti della Coppa Shell mantiene il suo orario originale con il semaforo verde previsto alle 16:20. Anche in questo caso, sarà possibile seguire la gara in diretta sul sito Ferrari Races.