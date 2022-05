Video | TOP 5 della Spagna: la corrida della F1 In questo nuovo video di Motorsport.com scopriamo insieme quali, per noi, sono i cinque momenti che hanno segnato la storia della F1 in Spagna. La penisola iberica ha regalato grandi occasioni, mezzi punti memorabili e...titoli mondiali. Siete d'accordo con la nostra scelta?