F1 | Baku: cambia l'ingresso ai box e si punta alla Sprint Race

Il disegno e la velocità di ingresso della chicane di ingresso alla pit lane di Baku è stata sin dal 2016, anno in cui si è disputato il primo evento in Azerbaijan, un argomento di discussione considerando come le monoposto devono rallentare rapidamente per imboccare la corsia dedicata.

Lo scorso anno ad alimentare le polemiche è intervenuto Nico Rosberg che ha definito quel tratto come uno dei più pericolosi in calendario.

“Immaginate se si dovesse rompere qualcosa sulla macchina in quel punto” ha dichiarato il tedesco in una preview video. “Sei a 350 Km/h, sulla sinistra c’è solo un muro rivolto verso di te. Se qualcosa si rompe ti ritrovi in quel muro ed è la fine. È uno dei posti più spaventosi in cui abbia mai guidato una F1. Andare lì è assolutamente sbagliato”.

Lo scorso anno anche Sebastian Vettel aveva espresso le proprie perplessità circa il disegno dell’ingresso ai box dove che sia Max Verstappen che Lance Stroll sono finiti in testacoda sul lunghissimo rettilineo. Il quattro volte iridato ha sottolineato quanto siano stati fortunati i piloti di Red Bull ed Aston Martin e non impattare vicino all’ingresso della pit lane.

Max Verstappen, Red Bull Racing, esce dalla sua macchina dopo l'incidente Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Se lo scorso anno la FIA ha difeso il progetto e non ha visto alcuna ragione per apportare delle modifiche, quest’anno qualcosa cambierà. Il promoter della gara di Baku, Arif Rahimov, ha rivelato oggi che l’ingresso della corsia box è stato riprofilato nel tentativo di migliorare la sicurezza del tracciato.

“Stiamo modificando leggermente l’ingresso della pitlane” ha dichiarato quando gli è stata posta una specifica domanda da Motorsport.com.

“Non ci saranno modifiche al tracciato, ma la FIA ci ha chiesto di rivedere leggermente l’ingresso della corsia box di modo che sia più sicuro. Vedremo come andrà. In genere i piloti non commettono molti errori quando entrano in pit lane”.

Nonostante il layout del tracciato rimarrà invariato, con tutta probabilità potrebbe cambiare il disegno dei cordoli per adattarsi alle nuove monoposto ad effetto suolo.

“A volte i piloti arrivano, disputano la sessione di prove e poi chiedono modifiche ai cordoli. Per la curva vicino alla Città Vecchia, la sezione stretta, abbiamo giocato con i cordoli sin dal primo giorno aggiungendoli, togliendoli e poi aggiungendoli daccapo. Per questa ragione non sappiamo ancora se quest’anno dovremo intervenire fino a quando le vetture non scenderanno in pista”.

L’attuale contratto di Baku scadrà nel 2024, e Rahimov ha dichiarato come ancora non siano iniziate le discussione per un prolungamento. Tuttavia il promoter della gara vuole che il circuito ospiti una delle sei sprint race previste per il prossimo anno ed ha dichiarato di voler discutere con i responsabili della Formula 1 di questo punto già il mese prossimo quando il circus farà tappa in Azerbaijan.

“È una delle mie priorità. Sono un grande sostenitore delle gare sprint, mi piace molto l’idea, e penso che sia bene mescolare un po' le cose nel corso degli anni”.

“Quando le persone si abituano allo stesso format le cose possono diventare noiose ed il pubblico perde interesse, quindi penso che introdurre questi cambiamenti sia un bene per lo sport”.