Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video | Piola: "Mercedes, idee estreme per la deludente W13" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano le monoposto protagoniste del mondiale 2022 di Formula 1. Nello specifico, sotto la lente d'ingrandimento della tecnica, c'è la Mercedes W13, un progetto che ha fatto discutere sia per le alte aspettative sin da subito deluse, sia per alcune soluzioni adottate durante la stagione...