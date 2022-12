F1 | Budget cap: Brown resta perplesso della difesa Red Bull

Dopo che è emerso che la Red Bull aveva infranto il budget cap per il 2021, Brown ha scritto al presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, e all'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, invitandoli a trattare la questione con la massima serietà.

Nella lettera ha scritto: "La violazione del budget cap, e forse anche le violazioni procedurali, costituiscono un imbroglio in quanto offrono un vantaggio significativo in termini di regolamenti tecnici, sportivi e finanziari".

Ha poi aggiunto: "Il punto cruciale è che qualsiasi squadra che abbia speso più del dovuto ha ottenuto un vantaggio sleale nello sviluppo della vettura dell'anno in corso e di quello successivo".

L'uso della parola "imbroglio" da parte di Brown non è andato giù al boss della Red Bull Christian Horner, che ha dichiarato di ritenere che fosse "assolutamente scioccante" che una tale accusa sia stata lanciata contro la sua squadra.

"Siamo sotto processo a causa di accuse pubbliche fin da Singapore", ha dichiarato durante il Gran Premio degli Stati Uniti.

"I media hanno pubblicato cifre che sono lontane dalla realtà. E il danno che ne deriva per il marchio, per i nostri partner, per i nostri piloti, per la nostra forza lavoro, in un'epoca in cui la salute mentale è fondamentale, stiamo assistendo a problemi significativi all'interno della nostra forza lavoro".

"I bambini che subiscono atti di bullismo nei parchi giochi sono figli dei nostri dipendenti, e questo non è giusto per via di accuse fittizie da parte di altri team".

"Non si può andare in giro a fare questo tipo di accuse senza alcun fatto o sostanza. Siamo assolutamente sconcertati dal comportamento di alcuni dei nostri avversari".

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the grid Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nonostante le polemiche suscitate dal testo della sua lettera, Brown afferma che il suo punto di vista sulla questione rimane invariato.

"Rimango fedele alla mia lettera", ha dichiarato, riflettendo sulla controversia del budget cap. "Penso che quando si infrangono le regole, sia tecniche che finanziarie, ci sono molti modi diversi per caratterizzarle".

"So che è una parola forte, ma non vedo alcuna differenza tra l'infrangere il budget cap e avere una vettura con un'altezza da terra troppo bassa, o qualunque sia il caso".

"Se si tratta di qualcosa che rientra nei regolamenti sportivi, finanziari o tecnici, una violazione delle regole, credo che si possa chiamare in un paio di modi diversi. Alcuni, in modo più semplicistico, la chiamerebbero così".

Brown ha dichiarato anche di non essere convinto della difesa della Red Bull in merito alla violazione del budget cap, in particolare del fatto che la società sostenga di essere stata originariamente al di sotto del limite e che un accordo per la mensa del personale abbia innescato una spesa eccessiva.

"Ho pensato che ci fossero cose che non avevano senso", ha aggiunto Brown.

"Dobbiamo tutti prenderci cura dei nostri dipendenti. I nostri dipendenti ci dicono che questa squadra fa così, questa squadra fa così per le diarie, questa squadra fa così per il cibo, questa squadra fa così per gli alberghi. Questo ci mette in una posizione competitiva quando assumiamo e rinnoviamo".

"Perciò penso che se si individua il punto in cui si spende di più, collettivamente, se questo viene inserito nel budget cap, si debba spendere meno da qualche altra parte".

"Credo che tutto dipenda dalle prestazioni. Non credo che si possano isolare elementi selezionati e dire che questa parte era fuori dal budget cap".

Brown ritiene inoltre un po' strano che la Red Bull si sia ripetutamente lamentata di essere al limite, ma abbia poi suggerito che la sua proposta originaria dell'anno scorso fosse inferiore di molti milioni di dollari.

"Il nome del gioco è quello di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo. E loro erano tra le squadre che dicevano di non riuscire ad avvicinarsi al tetto. E allora come avete fatto a stare quattro milioni sotto il tetto?".

"Non si vorrebbe essere quattro milioni sotto al limite, ma 400.000 dollari sotto al limite, quindi personalmente l'avrei gestita in modo diverso".

"Ma non credo che quello che hanno fatto sia stato intenzionale. So che si parla di 'sandwichgate', ma credo che si stia sminuendo quello che è stato. Quindi tutto ciò non è del tutto chiaro", ha concluso.