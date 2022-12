F1 | Alpine accoglie Gasly a Enstone con Ocon

Pierre Gasly la A522 l’aveva già scoperta nei test di Abu Dhabi, dove il francese aveva concluso la giornata con il quarto tempo assoluto dietro ai tre piloti Ferrari (Robert Shwartzam si era aggiunto ai due ufficiali), ma il pilota transalpino era oggi nella sede della squadra a Enstone insieme al compagno di squadra, Esteban Ocon per una prima presa di contatto con il nuovo team.

Pierre Gasly al debutto sulla Alpine A522 nei test di Abu Dhabi Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Gasly esce da una stagione molto difficile con l’AlphaTauri e non vede l’ora di integrarsi nella struttura ad alta matrice transalpina che ha meritatamente conquistato il quarto posto nel mondiale Costruttori davanti alla McLaren.

Il team gestito da Otmar Szafnauer ha ambizioni importanti per la stagione 2023, visto che l’obiettivo di cominciare ad avvicinarsi ai tre top team per tentare la scalata verso le posiziomi di vertice.

Pierre trova un connazionale come compagno di squadra: l’Alpine ha deciso di puntare su due conduttori francesi per superare lo smacco subito da Oscar Piastri, il gioiello australiano che si è formato nell’Academy Alpine e che ha preferito scappare via alla McLaren dal momento Szafnauer non sembrava in grado di garantirgli un posto da titolare dopo un anno di gavetta da terzo pilota.

Piere Gasly e Esteban Ocon a Enstone nella factory Alpine Photo by: Alpine

Gasly si riunisce a Esteban Ocon per quanto la coppia non abbia mai mostrato un grande feeling, visto che profondi dissidi nati già al tempo del karting avevano diviso le due famiglie.

Otmar Szafnaure ha convocato i due piloti in sede nonostante la giornata festiva: la speranza del team principal è di cominciare nel 2023 una stagione meno test di quella appena conclusa, nella quale l’uscente Fernando Alonso e Ocon non hanno perso occasione di suonarsele di santa ragione in più di un appuntamento, portando alla ribalta una rivalità che ha spaccato la squadra.

Pierre vuole cancellare un campionato deludente con la AT03 e ha una bella occasione per rilanciarsi entrando in una squadra di un Costruttore ufficiale. E non è poca cosa…