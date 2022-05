Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

Video F1 | Piola: "Ferrari superiore, Verstappen in difficoltà" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano la qualifica del Gran Premio di Monaco. Un sabato in cui a dominare è la Ferrari, mentre Max Verstappen è il pilota Red Bull più in difficoltà. Perché?