Video F1 | Minardi: "Leclerc super, è la Ferrari che è dietro"

Nonostante le difficoltà riscontrate nella giornata di venerdì, e la poca possibilità di testare un nuovo tracciato, Max Verstappen chiude il Gran Premio di Miami da vincitore.

La sua Red Bull, velocissima in rettilineo, riesce a sopravanzare la Ferrari di Charles Leclerc che, dopo un tentativo nel finale, deve accontentarsi di una seconda posizione. Chiude il podio Carlos Sainz Jr., che riemerge dalle acque profonde in cui stava annegando le ultime settimane. Scopriamo insieme i voti alle prestazioni dei piloti protagonisti in Florida in questo nuovo video di Motorsport.com.