F1 | Ocon rivela: "Nel crash si sono rotti anche sedile e pedali"

Esteban Ocon ha portato a casa un insperato ottavo posto dopo essere partito dall'ultima casella dello schieramento al GP di Miami. Questo a causa dell'incidente che lo ha visto sfortunato protagonista di un incidente nel corso del terzo e ultimo turno di prove libere.

Nell'impatto contro le barriere, Ocon ha rotto il telaio della sua A522. Questo ha costretto il team Alpine a sostituirlo, facendogli perdere interamente le qualifiche di sabato pomeriggio. A quel punto il team francese ha dovuto rivedere i propri piani per permettere a Esteban di puntare a un buon risultato.

Partito con gomme Hard, l'ex pilota della Force India è riuscito a gestire bene le gomme allungando molto il primo stint. A quel punto, anche grazie all'entrata in pista della Safety Car, si è trovato in Top 10 dopo una bella rimonta, concludendo ottavo.

"Penso che la mia rimonta equivalga a una vittoria", ha detto candidamente Ocon alla fine della gara. "Dovevamo scalare una montagna, ma abbiamo fatto tutto nel migliore dei modi, dalle chiamate ai box alla gestione gomme. Inoltre arrivare a punti essendo solo al 50% dal punto di vista fisico, per me è stata davvero come una vittoria".

"Sapevamo cosa avremmo dovuto fare. La nostra intenzione era fare uno stint molto lungo con gomme Hard. All'inizio il nostro ritmo era lento, ma poi è migliorato giro dopo giro, anche se in modo lento. Poi siamo diventati molto veloci rispetto alle altre auto".

Ocon ha dedicato un pensiero a tutto il team che nella giornata di sabato ha cambiato il telaio della sua A522 dopo l'incidente della mattinata. Nel fare questo sono emersi dettagli molto interessanti proprio legati al crash. A essere rotto non era solo il telaio, ma altre componenti della vettura come il sedile e la pedaliera.

"Vorrei davvero ringraziare i ragazzi del team, perché dopo le Libere 2 la macchina era a pezzi. Era rotto il sedile, era rotto l'acceleratore, i freni e, ovviamente, il telaio. E' stato un impatto molto importante contro le barriere. In gara ero solo al 50% dal punto di vista fisico, ma siamo riusciti a cogliere un buon risultati".

L'impatto a 51 G Ocon ha riportato diverse contusioni. A soffrire maggiormente è stata la schiena, ma anche le ginocchia e i piedi.

"Principalmente ho dolore alle ginocchia, alla parte bassa della schiena, ho qualche livido sui talloni. E' stato un impatto di 51 G, quindi è stato abbastanza doloroso", ha concluso Ocon.