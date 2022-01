La Formula 1 è uno sport in continua e costante evoluzione, alla perenne ricerca del millesimo di secondo che possa fare la differenza. E, come abbiamo imparato a capire in questi nostri appuntamenti fissi del mercoledì mattina, anche la medicina segue di pari passo le performance, a volte andando anche ad indicare una strada vantaggiosa per piloti ed addetti ai lavori.

L'equipe del dottor Riccardo Ceccarelli, Formula Medicine, da sempre si rivela all'avanguardia sotto il profilo della scienza medica. In questo video ci viene rivelato come, per il prossimo futuro, si voglia lanciare anche un'idea di remote garage medico.