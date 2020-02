Ferrari: a Barcellona nuove ali e diverso cofano motore

La Ferrari nel secondo test invernale di Barcellona è destinata a cambiare faccia: come avevamo anticipato su Motorsport.com sulla pista di Montmelò farà il suo debutto il pacchetto aerodinamico con il quale la Scuderia andrà a disputare la prima gara del mondiale 2020 in Australia.

Non aspettatevi modifiche drastiche sulla SF1000: tanto per essere molto chiari, non dobbiamo pensare che ci possa essere un musetto stretto, seguendo il disegno di Mercedes e Red Bull.

La Rossa in Spagna porterà due ali nuove (anteriore e posteriore) per incrementare il carico (quella davanti che è stata usata nel test 1 era la stessa della presentazione di Reggio Emilia), e mostrerà un cofano motore che è già un’evoluzione di quello molta rastremato con il quale la Ferrari ha girato nei primi tre giorni catalani.

E non è affatto escluso che ci sia un intervento sulla sospensione posteriore, dopo il cedimento che si è verificato sulla Haas di Kevin Magnussen venerdì, quando il danese è andato a sbattere alla curva 7 dopo un testacoda dovuto alla rottura di un cinematismo in carbonio.

Siccome le sospensioni della VF-20 sono le stesse anche di Ferrari SF1000 e Alfa Romeo C39, è normale che il problema sia stato affrontato e risolto dall’ufficio tecnico di Maranello per evitare che possa ripetersi.

La Scuderia, dunque, andrà a cercare qual è il vero potenziale della Rossa con strategie più spinte nel giro secco per scoprire qual è il vero valore della SF1000, monoposto che finora ha suscitato non pochi dubbi…

Scorrimento Lista Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 1 / 14 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari e Norbert Vettel 2 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 3 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala anteriore 4 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000, dettaglio dell'ala posteriore 5 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 6 / 14 Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 7 / 14 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images Sebastien Vettel, Ferrari 8 / 14 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari in garage 9 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Dettaglio del volante di Charles Leclerc, Ferrari 10 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000, dettaglio tecnico 11 / 14 Foto di: Giorgio Piola Charles Leclerc, Ferrari SF1000 12 / 14 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari in garage 13 / 14 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF1000, dettagli posteriore 14 / 14 Foto di: Ferrari

